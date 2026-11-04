Tunisie: Consommation - Premier succès pour les prix réduits

Entrées en vigueur ce week-end, les baisses de prix décidées en concertation avec le ministère du Commerce ont rapidement trouvé leur public. Reste désormais à inscrire cette dynamique dans la durée et à l'étendre à l'ensemble des circuits de distribution. Cette première étape relance également le débat sur le rôle des différents circuits de distribution dans la maîtrise des prix.

Elles l'ont fait (sauf au sein de l'une d'elles le jour où nous avons effectué une petite visite) et nous pourrions dire que cela a marché. Dans ces grandes surfaces que l'on a beaucoup décriées en raison de l'absence de soutien à toute politique d'aide sociale de nature à alléger le panier du consommateur, ont cette fois-ci répondu présentes. Pourvu que ça dure.

Nous avons vu une importante clientèle se presser tel que nous l'avions prévu, autour des stands de poisson, de poulet et de légumes. L'une de ces grandes surfaces en a profité pour mettre en promotion des conserves de tomates à un très bon prix.

Le prix du poulet était bien à 8.450 millimes, celui du blanc de poulet à 16 dinars, de la cuisse de poulet à 11,5 dinars, les escalopes de dinde à 18 dinars et les escalopes de poulet à 19 dinars.

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Le prix des poissons d'élevage (issus de l'aquaculture) était bien à 18 dinars le kilogramme.

De nouvelles baisses de prix sont attendues et elles s'étendront à d'autres catégories de produits.

Cette volonté visant à contenir les prix et à préserver le pouvoir d'achat des citoyens a été de ce fait un premier succès sur la voie du rôle que devraient jouer les grandes surfaces dans les pays où la solidarité est une réalité tangible.

Du producteur au consommateur

Cette action devrait, à notre sens, évoluer, se prolonger pour mettre à contribution les points de vente du producteur au consommateur que les différentes municipalités ont ouvert. Ces points de vente d'ailleurs, au fil des jours, se sont convertis en petits marchés municipaux et les prix dépassent de loin ceux qui sont appliqués un peu partout. Celui qui a été inauguré en grande pompe à la sortie de l'Ariana et qui a fait bonne figure à ses débuts, affiche des prix hors normes. A l'exception des rayons des dattes et du café qui gardent leur standing et leurs prix.

Les Offices spécialisés devraient, pour leur part, maintenir des points de vente dans ces zones, pour éviter un retour à la hausse qui s'est déjà amorcé.