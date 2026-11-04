Tunisie: Pourquoi - Le commerce ambulant encombre la voie publique

3 Novembre 2026
La Presse (Tunis)
Par Najoua Hizaoui

Les rues et avenues du centre-ville font face à une prolifération alarmante de vendeurs ambulants qui occupent les trottoirs et les abords des chaussées. Cette occupation anarchique, qui porte atteinte à l'esthétique de la capitale, transforme l'espace public en un vaste étalage improvisé, illustrant la difficulté de concilier le libre exercice de ces petits commerces avec la nécessité de préserver la fluidité de la circulation et l'ordre urbain.

Ce phénomène soulève de sérieuses interrogations quant à l'efficacité des mesures prises pour réglementer le commerce ambulant. Les interventions purement sécuritaires ou ponctuelles se révèlent être insuffisantes pour endiguer durablement ce phénomène si elles ne s'accompagnent pas de solutions organisationnelles et sociales pérennes, capables d'offrir des alternatives viables aux vendeurs tout en préservant l'ordre public.

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