Tunisie: CA-EST - Les mauvaises nouvelles s'accumulent avant le derby

3 Novembre 2026
La Presse (Tunis)
Par Sahar Belhaj

Le Club Africain pourrait être confronté à plusieurs incertitudes à l'approche du derby tunisois (CA-EST).

Entre suspensions potentielles et pépin physique, la situation disciplinaire et médicale de certains joueurs mérite une attention particulière.

Première mauvaise nouvelle : Saidou Khan a écopé de son troisième avertissement et sera automatiquement suspendu pour la prochaine rencontre face au PS de Sakiet Eddaier , prévue ce samedi.

Par ailleurs, trois joueurs clubistes sont sous la menace d'une suspension pour le derby. Déjà avertis à deux reprises, Ghaith Zalouni , Hamza Khadhraoui et Motaaz Zaddm manqueront le rendez-vous face à l'Espérance de Tunis s'ils reçoivent un nouveau carton jaune lors du prochain match.

Enfin, l'état de santé de Sadok Kadida suscite des interrogations. L'attaquant clubiste, touché à la cheville lors de la rencontre face au Stade Tunisien, souffre d'une entorse. Il doit passer des examens médicaux demain afin de déterminer la nature exacte de sa blessure et la durée éventuelle de son indisponibilité. Sa participation au prochain match ainsi qu'au derby reste, pour l'heure, incertaine.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.