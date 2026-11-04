Tunisie: CA-EST - Les mauvaises nouvelles s'accumulent avant le derby

Le Club Africain pourrait être confronté à plusieurs incertitudes à l'approche du derby tunisois (CA-EST).

Entre suspensions potentielles et pépin physique, la situation disciplinaire et médicale de certains joueurs mérite une attention particulière.

Première mauvaise nouvelle : Saidou Khan a écopé de son troisième avertissement et sera automatiquement suspendu pour la prochaine rencontre face au PS de Sakiet Eddaier , prévue ce samedi.

Par ailleurs, trois joueurs clubistes sont sous la menace d'une suspension pour le derby. Déjà avertis à deux reprises, Ghaith Zalouni , Hamza Khadhraoui et Motaaz Zaddm manqueront le rendez-vous face à l'Espérance de Tunis s'ils reçoivent un nouveau carton jaune lors du prochain match.

Enfin, l'état de santé de Sadok Kadida suscite des interrogations. L'attaquant clubiste, touché à la cheville lors de la rencontre face au Stade Tunisien, souffre d'une entorse. Il doit passer des examens médicaux demain afin de déterminer la nature exacte de sa blessure et la durée éventuelle de son indisponibilité. Sa participation au prochain match ainsi qu'au derby reste, pour l'heure, incertaine.