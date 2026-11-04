Togo: Golfe 1 et Moyen-Mono 1 scellent leur union le 12 Novembre prochain

Réunis dans le cadre de la quatrième session ordinaire de l'année 2026, les conseillers municipaux de la Commune de Golfe 1 ont travaillé entre autres sur le dossier de l'accord de partenariat avec la Commune du Moyen Mono 1.

Vers un renforcement de la coopération décentralisée

Au-delà des questions budgétaires qui ont meublé la quatrième session, il eu aussi celle qui a également permis d'aborder les perspectives de coopération entre collectivités territoriales. Dans cette dynamique, un projet de signature d'un accord de partenariat entre les communes Golfe 1 et Moyen-Mono 1 est annoncé pour le 12 novembre 2026.

Cette initiative devrait ouvrir de nouvelles perspectives de collaboration et de partage d'expériences entre les deux collectivités, notamment autour des enjeux de développement local.

Il vient à nouveau confirmer la dynamique de l'exécutif de cette commune qui, depuis le mandat précédent, a manifesté sa volonté d'ouverture vers d'autres communes soeurs au plan national dont entre autres, celles de Vo 4 et Kozah 4.

À travers différentes décisions, la commune Golfe 1 entend poursuivre ses efforts en faveur d'une gouvernance locale axée sur la planification et le développement au bénéfice des populations.