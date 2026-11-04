Togo: Golfe 1 et Moyen-Mono 1 scellent leur union le 12 Novembre prochain

4 Novembre 2026
Télégramme228 (Lomé)

Réunis dans le cadre de la quatrième session ordinaire de l'année 2026, les conseillers municipaux de la Commune de Golfe 1 ont travaillé entre autres sur le dossier de l'accord de partenariat avec la Commune du Moyen Mono 1.

Vers un renforcement de la coopération décentralisée

Au-delà des questions budgétaires qui ont meublé la quatrième session, il eu aussi celle qui a également permis d'aborder les perspectives de coopération entre collectivités territoriales. Dans cette dynamique, un projet de signature d'un accord de partenariat entre les communes Golfe 1 et Moyen-Mono 1 est annoncé pour le 12 novembre 2026.

Cette initiative devrait ouvrir de nouvelles perspectives de collaboration et de partage d'expériences entre les deux collectivités, notamment autour des enjeux de développement local.

Il vient à nouveau confirmer la dynamique de l'exécutif de cette commune qui, depuis le mandat précédent, a manifesté sa volonté d'ouverture vers d'autres communes soeurs au plan national dont entre autres, celles de Vo 4 et Kozah 4.

À travers différentes décisions, la commune Golfe 1 entend poursuivre ses efforts en faveur d'une gouvernance locale axée sur la planification et le développement au bénéfice des populations.

Lire l'article original sur Télégramme228.

Tagged:
Copyright © 2026 TÃ©lÃ©gramme228. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.