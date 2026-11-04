Togo: Un budget primitif 2027 de 3,383 milliards FCFA adopté

La quatrième session ordinaire de l'année 2026 du conseil municipal de la commune Golfe 1 a été marquée par d'importantes décisions relatives à la gestion financière, à la coopération décentralisée et au développement local. Au terme des travaux, les conseillers municipaux ont notamment adopté le budget primitif de l'exercice 2027, ainsi que celui du Service public de salubrité de la commune (SPS-G1).

La commune Golfe 1 prépare déjà les grandes orientations de sa gestion pour l'année 2027. Réunis dans le cadre de la quatrième session ordinaire de l'année 2026, les conseillers municipaux ont procédé à l'examen et à l'adoption de plusieurs dossiers majeurs pour l'avenir de la collectivité.

Au cœur des décisions figure l'adoption du budget primitif de l'exercice 2027. Celui-ci est équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 3,383 milliards de FCFA. Ce document financier constitue un instrument essentiel pour la programmation des actions de développement, la mise en oeuvre des projets communaux et l'amélioration des services offerts aux populations.

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Autre décision importante : l'adoption du budget annexe 2027 du Service public de salubrité de la commune Golfe 1 (SPS-G1). Ce budget est également équilibré en recettes et en dépenses, pour un montant de 643,12 millions de FCFA. Une enveloppe qui traduit l'importance accordée aux questions d'assainissement, de gestion des déchets et de préservation du cadre de vie dans la commune.

Au total, cette quatrième session ordinaire de l'année 2026 aura été une étape importante dans la préparation de l'exercice budgétaire 2027 et dans la consolidation des mécanismes de coopération territoriale. À travers ces différentes décisions, la commune Golfe 1 entend poursuivre ses efforts en faveur d'une gouvernance locale axée sur la planification, la salubrité et le développement au bénéfice des populations.