Kenya: Dakar 2026 - Le Kényan David Kapaiko passe de la garde du bétail à la quête de l'or à Dakar

David Kapaiko célèbre sa victoire après avoir remporté la médaille d'or pour le Kenya aux Jeux africains de la jeunesse de 2026.

Le coureur kényan David Kapaiko s’entraînait autrefois pieds nus à l’école, tout en partageant son temps entre les cours et la garde du bétail de son père. Aujourd’hui, à 16 ans, il se prépare à disputer le 800 mètres aux Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2026, avec l’ambition de décrocher l’or et d’améliorer son record personnel.

David Kapaiko sera parmi les jeunes athlètes qui défendront les couleurs du Kenya aux Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2026.

Aux Jeux olympiques de la jeunesse, le Kenya a remporté 15 médailles, dont huit en or, trois en argent et quatre en bronze, toutes en athlétisme. Kapaiko espère enrichir ce palmarès à Dakar.

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À 16 ans, il se rend aux Jeux avec un palmarès déjà bien fourni. En 2025, Kapaiko a remporté l’or sur 1 500 mètres aux Jeux scolaires africains et aux Jeux africains de la jeunesse. Il a décroché une autre médaille d’or aux championnats régionaux d’athlétisme d’Afrique de l’Est des moins de 18 ans.

Cette année, Kapaiko a conservé son titre aux Jeux africains de la jeunesse et s’est illustré sur la scène mondiale en remportant l’argent sur 1 500 mètres aux Championnats du monde d’athlétisme U20 de 2026 à Eugene, dans l’Oregon.

« Nous travaillons sa vitesse et son endurance », explique son entraîneur, Edcain Mutua. « Nous nous entraînons au soleil et en haute altitude pour augmenter son taux d’hémoglobine, afin qu’il ne souffre pas des conditions à Dakar. »

« Nous nous entraînons désormais trois fois par jour et je suis certain qu’il remportera l’or au Sénégal », ajoute-t-il.

Kapaiko a parcouru un chemin difficile pour atteindre ce niveau. Il y a trois ans, c’était un jeune villageois de Kajiado, un comté de la vallée du Rift, au Kenya, voisin de la capitale, Nairobi.

À l’époque, il partageait son temps entre l’école, une carrière d’athlète encore à ses débuts et la garde du bétail de son père.

« Je n’avais personne pour m’aider avant de rencontrer mon entraîneur », se souvient Kapaiko. « Il y avait un enseignant qui connaissait l’athlétisme, mais qui n’avait aucun contact dans ce milieu. Je m’entraînais pieds nus à l’école et il m’encourageait. »

La chance a souri au jeune athlète lorsque Mutua a assisté à une compétition d’athlétisme à laquelle il participait.

« Il courait et gagnait toutes les courses sans se fatiguer. J’ai obtenu les coordonnées de ses parents et je les ai contactés. Ils ont accepté que je l’entraîne », raconte Mutua.

L’entraîneur a inscrit Kapaiko dans son centre d’entraînement, l’Emali Athletics Camp, où le jeune garçon a commencé à bénéficier d’une préparation structurée.

Un obstacle subsistait toutefois. Emali se trouve à 71 kilomètres du village de Kapaiko, qui ne pouvait s’entraîner que certains jours puisqu’il était encore scolarisé. Pour sa famille aux revenus modestes, le coût du transport jusqu’au centre était un véritable casse-tête.

« Il parcourait 17 kilomètres à pied pour aller à l’école et, à plusieurs reprises, j’ai payé son transport jusqu’au centre », explique Mutua.

L’entraîneur a ensuite trouvé une école près du centre et organisé le transfert de Kapaiko, lui épargnant ces longues marches et lui permettant de se concentrer sur sa scolarité et l’athlétisme.

Dès lors, les performances de Kapaiko se sont améliorées. Il a remporté des compétitions scolaires avant d’attirer l’attention des sélectionneurs de l’équipe nationale.

Son arrivée sur la scène internationale a transformé la situation de sa famille. Après sa médaille d’argent aux championnats U20, le gouvernement kényan lui a accordé une récompense de 1,5 million de shillings kényans (11 571 dollars US).

« L’athlétisme a énormément changé la vie de notre famille », confie-t-il. « La sécheresse avait décimé le troupeau de mon père, mais j’ai maintenant pu lui acheter d’autres bêtes. Je construis aussi une maison pour mes parents, et nous dormons dans de bons lits, ce que nous n’avions jamais eu. »

À Dakar, Kapaiko ne vise pas seulement l’or. Il disputera le 800 mètres et souhaite améliorer son temps.

« Nous lui avons fixé un objectif compris entre 1 min 45 s et 1 min 46 s », indique Mutua. Le record personnel de Kapaiko sur 800 mètres est de 1 min 50 s 21.

Pour se préparer, le jeune coureur étudie les performances de l’un des grands noms de l’athlétisme kényan.

« Il regarde des vidéos de David Rudisha lorsqu’il a battu le record du monde du 800 mètres aux Jeux olympiques de 2012, pour analyser ses temps au premier et au dernier tour, son accélération avant de battre le record, sa gestion de l’allure et son endurance », explique Mutua.

Pour Kapaiko, les Jeux olympiques de la jeunesse sont un tremplin vers de plus grandes ambitions. Avec les Championnats du monde d’athlétisme de 2027 et les Jeux olympiques de Los Angeles de 2028 en ligne de mire, la motivation ne lui manque pas alors qu’il se prépare à courir à Dakar.