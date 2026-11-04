Angola: La cérémonie centrale du 51e anniversaire de l'Indépendance aura lieu à Moxico

Luanda — La municipalité de Luena, dans la province de Moxico, accueillera la cérémonie centrale des célébrations du 51e anniversaire de l'Indépendance nationale, le 11 novembre, sous le thème « Unis pour une Angola démocratique, unie et indivisible ».

Selon une note du Ministère de l'Administration du territoire, la vice-présidente de la République, Esperança da Costa, présidera cette cérémonie centrale, dans le cadre des célébrations qui se dérouleront du 1er au 30 novembre sur l'ensemble du territoire national ainsi qu'au sein des missions diplomatiques et consulaires de l'Angola.

Le document indique que ces commémorations visent à souligner l'importance du 11 novembre en tant que symbole de l'union des différentes sensibilités nationales, à susciter une réflexion sur les sacrifices consentis par le peuple angolais pour conquérir l'Indépendance, et à rendre hommage aux peuples, partis et gouvernements ayant soutenu la lutte de libération nationale.

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La note souligne que cette commémoration doit renforcer l'unité des Angolais et leur engagement en faveur de la construction d'un État démocratique fondé sur le droit, du développement durable, de l'inclusion économique et sociale, de la stabilité macroéconomique, de la diversification de l'économie et de la réduction des inégalités.

Le document demande aux gouvernements provinciaux et aux départements ministériels de soumettre des propositions d'activités et de projets à inaugurer, en précisant les objectifs, les dates, le public cible et les coûts prévus.

Outre la vice-présidente de la République, la délégation participant à la cérémonie centrale comprendra les ministres de l'Administration du territoire ; de l'Intérieur ; de l'Administration publique, du Travail et de la Sécurité sociale ; des Transports ; de l'Énergie et de l'Eau ; des Travaux publics, de l'Urbanisme et du Logement ; de l'Éducation ; ainsi que de l'Action sociale, de la Famille et de la Promotion de la femme.

Le secrétaire d'État à l'Enseignement supérieur, la secrétaire d'État à l'Administration du territoire ainsi que des représentants des partis politiques siégeant au Parlement y prendront également part.

À Luanda, la cérémonie de levée du drapeau monumental et de dépôt de gerbes aura lieu le 11 novembre à 08h00, au Musée national d'histoire militaire, situé dans l'ancien fort de São Miguel.

L'événement sera présidé par le ministre d'État et chef de la Maison militaire du Président de la République, João Ernesto dos Santos, accompagné d'une délégation composée de membres de l'Exécutif, de hauts responsables des Forces armées angolaises et de la Police nationale, de représentants du gouvernement provincial de Luanda, ainsi que d'associations d'anciens combattants et de vétérans de la Patrie.

Dans le cadre de ces commémorations, les gouvernements provinciaux sont également tenus de prendre les dispositions nécessaires pour le dépôt de gerbes devant les monuments symbolisant la lutte pour l'indépendance nationale.