Angola: Le pays engagé pour l'égalité des sexes et la consolidation de la paix dans la région des Grands Lacs

Dar es Salaam — Le Parlement angolais a réaffirmé, à Dar es Salaam, l'engagement de l'Angola en faveur de l'égalité des sexes, de la défense des droits des femmes et du renforcement de la coopération parlementaire, pour une région des Grands Lacs plus pacifique, plus sûre et plus développée.

Cette position a été exprimée par la députée Teresa Neto, présidente du Groupe parlementaire des femmes, lors de la table ronde de haut niveau organisée lundi dans le cadre de la Conférence parlementaire des femmes, placée sous le thème « Pour une région des Grands Lacs pacifique et développée ».

À cette occasion, la députée angolaise a souligné que la paix et la stabilité sont des conditions essentielles au développement, et a plaidé pour la participation active des femmes à la prévention et à la résolution des conflits, à la promotion du dialogue et à la construction d'une paix durable.

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La cheffe de la délégation parlementaire a également souligné l'importance de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies, adoptée le 31 octobre 2000, qui reconnaît le rôle des femmes non seulement en tant que victimes des conflits armés, mais aussi en tant qu'actrices clés de la prévention de la violence, de la médiation, de la négociation et de la consolidation de la paix.

Sur le plan national, elle a insisté sur le rôle de l'Assemblée nationale dans la mise en oeuvre du Programme « Femmes, paix et sécurité », à travers ses fonctions législatives et de contrôle, en contribuant à l'adoption des lois, au suivi des politiques publiques et à la défense des droits des femmes.

Elle a également souligné l'importance de cet organe souverain pour la coordination entre les députées, la promotion des droits des femmes et l'encouragement de leur participation à la vie politique et aux processus décisionnels.

Parmi les engagements pris par l'Angola, elle a souligné l'adoption du Plan d'action national de deuxième génération pour la mise en oeuvre de la résolution 1325, par le décret présidentiel n° 159/26 du 3 septembre, pour la période 2026-2027.

La parlementaire a également fait valoir que la mise en oeuvre de ce programme devait impliquer les parlements, notamment par le suivi des plans nationaux, le contrôle des politiques publiques, l'amélioration du cadre législatif et la mobilisation des ressources nécessaires à la réalisation effective des engagements pris.

Concernant la situation dans la région des Grands Lacs, il a attiré l'attention sur les risques auxquels sont confrontées les femmes et les filles dans les contextes de conflit, de déplacements de population et d'instabilité, en soulignant leur rôle dans le maintien des familles, l'organisation des communautés et la promotion de la réconciliation.

La députée a également plaidé pour un renforcement de la coopération entre les parlements de la région des Grands Lacs, par le partage d'expériences et de bonnes pratiques, et la promotion d'initiatives communes renforçant la participation des femmes aux processus de prévention et de résolution des conflits.

À cet égard, elle a réaffirmé que l'instauration d'une paix durable exige la participation effective des femmes, la protection de leurs droits et la création d'opportunités pour leur pleine intégration à la société.

La Conférence offre un espace de réflexion sur les engagements pris et les défis persistants en matière de renforcement de la participation des femmes à la construction d'une région des Grands Lacs plus pacifique, plus sûre et plus inclusive.

La tenue de la Conférence en Tanzanie, pays engagé de longue date en faveur de la paix régionale et hôte d'initiatives importantes de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL), constitue une étape symbolique et concrète majeure pour le renforcement du rôle des femmes parlementaires dans la stabilité et le développement de la région.

L'organisation de cet événement par la Tanzanie fait suite à un accord d'accueil signé le 12 mai dernier à Dodoma, capitale politique du pays, avec la participation d'une délégation parlementaire angolaise, conduite par le président du Comité exécutif du Forum parlementaire de la CIRGL (FP-CIRGL), Sérgio Vaz.

L'accord a été paraphé par les secrétaires généraux de l'Assemblée nationale de Tanzanie et du FP-CIRGL, lors d'une réunion où le chef de la délégation angolaise a souligné l'importance de cet événement pour le renforcement du leadership féminin dans les parlements africains et la consolidation de la coopération régionale entre les États membres de la CIRGL.