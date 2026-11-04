Angola: Des institutions financières signent un accord pour soutenir les petites entreprises en RDC

Luanda — Un accord visant à soutenir les petites et moyennes entreprises dirigées par des femmes en République démocratique du Congo (RDC) a été formalisé ce mardi à Luanda, entre Ecobank - le plus grand groupe bancaire panafricain indépendant - et Proparco, institution française de financement du développement dédiée au secteur privé.

Ce dispositif, officialisé dans le cadre du 6e sommet de l'African Financial Industry Summit (AFIS), a pour objectif de soutenir les secteurs de la santé, de l'agriculture et de l'éducation, à hauteur de 20 millions de dollars par an.

Le document a été signé par le directeur général d'Ecobank International, Moukaramou Chanou, et le directeur de la division Institutions financières et inclusion (FII) chez Proparco, Emmanuel Haye.

S'exprimant devant la presse, Moukaramou Chanou a indiqué que cet accord s'inscrit dans la stratégie d'élargissement du portefeuille de la banque et est en phase avec la philosophie du groupe Proparco.

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Selon lui, il s'agit du premier accord de ce type conclu avec l'un des 38 pays partenaires, avec pour perspective une extension de l'initiative à d'autres États.

Ouvert ce mardi matin par le ministre d'État chargé de la Coordination économique de l'Angola, José de Lima Massano, l'AFIS se tient sous le thème : « Making Capital Count : accélérer la croissance grâce à la finance africaine ».

L'événement est une initiative de Jeune Afrique Media Group, en partenariat avec la Société financière internationale (IFC), membre du Groupe de la Banque mondiale.

Selon les organisateurs, l'événement réunit plus de 1 250 hauts dirigeants du secteur financier africain, notamment des gouverneurs de banques centrales et des ministres.

Parmi les principaux objectifs figure la mobilisation de davantage de capitaux privés, destinés à l'agriculture, à l'industrie, au logement, aux infrastructures et aux entreprises en croissance ; une démarche qui nécessitera le développement de marchés financiers plus approfondis, de nouveaux modèles de financement et un accès élargi au crédit.

Au coeur des débats figurent, entre autres thématiques : « Comment une nouvelle architecture financière africaine peut-elle combler un déficit de financement du développement de 400 milliards de dollars ? », « Valoriser le capital : transformer la puissance financière de l'Afrique en un moteur de croissance et de création d'emplois », « Baromètre AFIS-Deloitte : confiance économique, investissements dans l'IA, exposition aux risques et finance durable », ainsi que « Acteurs de la transformation de l'architecture du capital : une nouvelle ère pour la finance africaine ».