Togo: Delta du Mono - Un trésor de biodiversité

4 Novembre 2026
Togonews (Lomé)

À l'occasion de la Journée internationale des réserves de biosphère, célébrée mardi, l'UNESCO a salué les efforts du Togo pour préserver le Delta du Mono, l'une des 797 réserves de biosphère reconnues dans le monde.

Située dans la préfecture des Lacs, cette réserve, partagée avec le Bénin voisin, abrite une grande diversité de milieux naturels : lagunes, mangroves, rivières, marais et forêts sacrées. On y trouve aussi des espèces menacées, comme l'hippopotame et le lamantin.

Contrairement aux aires protégées classiques, les réserves de biosphère ne sont pas des zones interdites aux activités humaines. Elles visent à concilier la préservation des écosystèmes et le développement des populations locales, qui participent à la protection de leur environnement tout en continuant à en vivre. De véritables laboratoires du développement durable.

Pour le Togo, le défi est désormais double : préserver durablement ce patrimoine naturel et faire de sa richesse écologique un levier de développement pour les communautés riveraines.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.