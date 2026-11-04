Afrique: La Chine, l'Egypte, Hong Kong et le Singapour ont brillé au Centre d'expositions de Diamniadio en finale du Wushu

Diamniadio — La Chine, l'Egypte , Hong Kong et le Singapour ont remporté les quatre médailles d'or mises en jeu au Wushu aux Jeux olympiques de la jeunesse ( JOJ) Dakar 2026, au Centre d'exposition de Diamniadio lors des finales jouées devant le chef d'Etat sénégalais Bassirou Diomaye Faye, a constaté l'APS.

En combat Changquan combiné hommes, le Chinois Lin Yilei a remporté la médaille d'or. En faisant preuve d'une très grande souplesse et d'une agilité habile, le jeune athlète chinois a séduit en enchaînant des mouvements de cette discipline originaire de son pays.

Lin Yilei a devancé l'Indonésien Rondonuwu Asael Christo Jacob qui s'est adjugé la médaille d'argent et l'Iranien Pahali Arash qui s'est contenté du bronze.

En Changquan combiné femmes, la médaille d'or a été décrochée par l'Egyptienne Sonbol Sondos.

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Elle devance ainsi la Vénézuélienne Dudamel Alvarado Valeria Frannerys qui s'empare de la médaille d'argent et l'Indienne Rajkumari Lanchenbi Chanu qui complète le podium avec le bronze.En Taijiquan combiné hommes, le Hong-Kongais Poon Hao Ran s'est adjugé la médaille d'or, tandis que le Vietnamien Nguyen Khac Le Hoangb et le Japonais Kawamura Shiki ont pris respectivement la médaille d'argent et le bronze.

En Taijiquan combiné femmes, la Singapourienne Ng Zhe Nin a brillé en remportant la médaille d'or. La médaille d'argent est revenue à la Chinoise de Tapei Chu Yu, tandis que la médaille de bronze a été prise par l'Allemande Zhuo Mia Aurelja Xianglin.

Le Chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye a assisté, mardi, au Centre des expositions de Diamniadio, aux finales des épreuves de Wushu. Il s'agit de la première apparition publique du chef de l'Etat dans les sites de compétition depuis l'ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ).

L'ancien président du Comité international (CIO), l'Allemand Thomas Bach, la vice-présidente du CIO, la marocaine Nawal El Moutawakel, et le président de la Fédération internationale de wushu (IWUF), Gao Zhidan étaient présents aux finales des épreuves de Wushu.

Le président Faye est arrivé au Centre des expositions avec plusieurs autres officiels dont la ministre de la Jeunesse et des Sports, Clotilde Djireille Coly.

Le wushu a fait ses débuts officiels en tant que discipline olympique, dimanche, au lendemain de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026.

Les athlètes ont concouru à travers quatre épreuves : Changquan femmes, Changquan hommes, Taijiquan femmes et Taijiquan hommes.

Le wushu est un art martial chinois moderne, pratiqué en compétition sous deux formes : taolu (enchaînements chorégraphiés) et sanda/sanshou (combat).

Le taolu est l'épreuve artistique et technique du wushu (kung-fu).

Cette épreuve consiste à exécuter un enchaînement chorégraphié de mouvements codifiés (attaques, parades, sauts et équilibres), seul ou en équipe, à mains nues ou avec des armes.

Les JOJ 2026 ont été officiellement lancés lors d'une cérémonie solennelle et historique tenue samedi à Diamniadio, à une trentaine de kilomètres de Dakar.

Ils vont se dérouler jusqu'au 13 novembre à Dakar, Diamniadio et Saly.