La COP31 se tiendra du 9 au 20 novembre 2026 à Antalya, en Türkiye.

Pour les négociateurs du continent, le véritable enjeu des pourparlers climatiques de l’ONU porte sur l’argent, les minerais et le partage des bénéfices de la transition énergétique. Mais avant de pouvoir débattre du financement climatique à la COP31, les négociateurs africains doivent d’abord se battre pour avoir le droit d’en discuter.

Les négociateurs africains entameront la COP31 par un différend sur les sujets que le sommet est autorisé à aborder, avant même toute discussion sur les sommes que les pays riches doivent verser.

Onze ans après que l’Accord de Paris a imposé aux pays développés de fournir des ressources financières pour l’action climatique dans les économies en développement, le négociateur en chef de l’Afrique se bat toujours pour inscrire cette obligation à l’ordre du jour.

Y parvenir à la COP31 constituerait un résultat important, estime Nana Dr Antwi-Boasiako Amoah, car cela offrirait aux pays une tribune pour réclamer les fonds publics nécessaires à la protection des moyens de subsistance et au financement du développement.

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Amoah, président du Groupe africain des négociateurs (AGN) sur les changements climatiques, a déclaré à bird story agency qu’« à l’heure où nous parlons, aucun point de l’ordre du jour de la CCNUCC ne permet de discuter du financement public ».

Le groupe souhaite en créer un au titre de l’article 9.1 de l’Accord de Paris, la disposition adoptée en 2015 qui oblige les pays développés à fournir des ressources financières pour aider les pays en développement. Les gouvernements des pays riches s’y sont jusqu’ici opposés, et le président s’attend à ce qu’ils recommencent.

« Il est probable qu’ils s’opposent à l’adoption de l’ordre du jour en raison de l’inclusion de ce point », a-t-il déclaré depuis la Corée du Sud, où il participait à une réunion du conseil d’administration du Fonds vert pour le climat.

Pour les négociateurs du continent, le simple maintien de ce point constituerait déjà un résultat. « Réussir à le maintenir pour pouvoir en discuter serait pour nous un grand succès », a déclaré Amoah.

Omar Elmawi, coordinateur d’Africa Movement of Movements, estime que le sommet doit être jugé sur ses résultats : « L’Afrique n’a pas besoin d’une nouvelle série d’ambitions, de déclarations et d’initiatives sans les moyens de les concrétiser. »

Le sommet, accueilli par la Türkiye tandis que l’Australie dirige les négociations, s’ouvre le 9 novembre et se poursuit jusqu’au 20 novembre. Cette ambition modeste concernant l’ordre du jour montre à quel point la position africaine a évolué.

Pendant trois décennies, le continent a fait valoir qu’il était victime d’une crise qu’il avait peu contribué à provoquer. Mais Amoah affirme que cet argument a largement été reconnu.

« Si vous examinez presque toutes les grandes décisions qui ont été prises, elles sont le fruit de l’action du continent africain », a-t-il déclaré, citant le Fonds vert pour le climat, qu’il a qualifié de « bébé du continent africain ».

Ce qui n’a toutefois pas été obtenu, c’est l’argent. À la COP29, à Bakou en 2024, les pays ont convenu d’un objectif collectif d’au moins 300 milliards de dollars par an de financement climatique pour les pays en développement d’ici à 2035, inscrit dans un objectif plus large de mobilisation de 1 300 milliards de dollars provenant de toutes les sources, y compris les capitaux privés.

L’objectif de 300 milliards de dollars autorise lui aussi le recours à des sources publiques et privées. Il ne s’agit pas d’un engagement exclusivement public ou reposant uniquement sur des dons, ce qui fait des modalités de sa concrétisation un point de désaccord persistant.

Amoah souhaite que le financement public, y compris les dons, dispose d’un espace de négociation distinct, plutôt que d’être englobé dans le débat plus large sur la mobilisation de capitaux.

Il a averti que les besoins augmentent tandis que le soutien diminue. « Nous constatons un recul des financements climatiques, mais aussi de l’aide publique au développement », a-t-il déclaré, estimant que le problème est inhérent à l’architecture du système.

Le bilan de l’engagement financier précédent aide à comprendre cette méfiance. Les pays développés ont dépassé pour la première fois leur engagement de mobiliser 100 milliards de dollars par an en 2022, soit deux ans après l’échéance initiale. L’OCDE évalue le total à 136,7 milliards de dollars en 2024, mais les hausses ultérieures n’ont pas effacé le retard initial.

Une faiblesse structurelle

La convention sur le climat et l’Accord de Paris imposent des obligations financières aux pays développés, mais obtenir les versements et faire respecter ces engagements reste difficile.

Amoah estime que l’avis consultatif rendu en 2025 par la Cour internationale de Justice sur les obligations climatiques a fait évoluer le débat. Selon lui, la faiblesse des mécanismes d’application avait limité la capacité des pays à obtenir un soutien financier contraignant, prenant pour exemple le financement accordé par l’Allemagne au Ghana.

L’Accord de Paris comportait déjà des obligations juridiquement contraignantes avant cet avis. La Cour a précisé les obligations climatiques existantes des États et les conséquences juridiques susceptibles de découler de leur violation, plutôt que de rendre contraignant un accord auparavant volontaire.

Les avis consultatifs ne sont pas eux-mêmes des décisions de justice contraignantes, et l’ampleur de leur influence sur les négociations reste à éprouver. Amoah estime néanmoins que celui-ci a donné aux diplomates africains une assise plus solide, ouvrant la voie à des changements progressifs.

Voilà, selon l’AGN, le débat dont les arguments ont déjà été reconnus. Celui que le continent veut désormais remporter est économique, et ceux qui suivent les négociations au plus près le disent avec une franchise inhabituelle.

Kudakwashe Manjonjo, conseiller pour une transition juste à Power Shift Africa, rejette l’idée que justice et commerce suivent des voies distinctes. « Il n’y a pas de séparation entre justice climatique et possibilités économiques », a-t-il déclaré à bird. Selon lui, la croissance renforcera elle-même les capacités d’adaptation, de réponse aux pertes et préjudices et de recherche de meilleurs financements.

À l’approche de la COP31, les négociateurs et les acteurs du plaidoyer africains voient dans les minerais critiques du continent un levier potentiel pour obtenir de meilleurs accords.

Le cobalt, le lithium, le manganèse et d’autres minerais essentiels aux batteries et aux technologies renouvelables figurent parmi les ressources que les pays africains veulent transformer en débouchés industriels. Amoah s’interroge sur les raisons pour lesquelles l’Afrique devrait « se contenter d’extraire et d’exporter ces minerais à l’état brut ». L’industrialisation, a-t-il déclaré, implique de « réexaminer la manière dont ces ressources sont exploitées puis transformées ».

Selon Manjonjo, cette logique façonne déjà le comportement du groupe. Le Groupe africain, a-t-il dit, affirme clairement qu’« il n’y aura pas de transition sans nos minerais ».

Shady Khalil, stratège principal en politiques mondiales à Oil Change International, l’a formulé de manière plus directe lors d’un point presse la semaine dernière. « On nous a dit que nous n’étions pas assez puissants, mais nous sommes en position de force », a-t-il déclaré. « Les minerais de la transition se trouvent dans notre sous-sol. »

Le point faible de la stratégie

L’évaluation la plus franche de la faiblesse du groupe est venue d’Amoah lui-même. Les gouvernements occidentaux, a-t-il relevé, négocient les accords sur les ressources pays par pays.

« L’avantage de l’Occident, c’est qu’il négocie ces questions pays par pays », a-t-il déclaré. Lorsqu’un gouvernement riche s’adresse au Kenya ou au Ghana pour une ressource naturelle, « ce n’est pas une affaire du Groupe africain ».

Il en conclut que les capitales africaines doivent aligner leurs politiques nationales sur leurs revendications collectives « afin que nous puissions joindre les actes à la parole ».

Hope Dlamini, stratège à Africa Change Lab, a formulé un constat similaire concernant les accords eux-mêmes. « Nous pensons souvent que négocier avec les pays riches en nous appuyant sur notre richesse minérale nous donne l’avantage », a-t-elle déclaré, « mais nous pouvons nous affaiblir nous-mêmes par les accords que nous signons ».

Certains analystes doutent que ce levier soit aussi puissant que l’affirment ses défenseurs. L’économiste Aly Khan Satchu estime que les turbulences géopolitiques ont détourné l’attention de l’Occident et affaibli le pouvoir de négociation du continent.

« Je crains que, dans ce contexte, la COP31 ne passe quelque peu au second plan pour le moment et que, plus particulièrement, les gouvernements occidentaux ne consacrent leurs capacités à sauver leurs marchés obligataires et à s’approvisionner en carburant, ce qui réduit actuellement la marge de manœuvre de l’Afrique », a-t-il déclaré.

Il a évoqué les capitaux absorbés par l’intelligence artificielle, le manque de fonds au Moyen-Orient en raison de la guerre et les tensions sur les marchés obligataires européens.

« Dans ce contexte, la réévaluation à la baisse du risque africain est probablement arrivée à son terme, pour l’instant », a-t-il déclaré.

Il s’est montré sceptique quant à la capacité des États africains à capter davantage de valeur de leurs minerais. La transformation, a-t-il estimé, dépend de dirigeants agissant dans l’intérêt national, et « cela reste à démontrer ».

Seble Samuel, responsable des campagnes et du plaidoyer pour l’Afrique à Fossil Fuel Treaty Initiative, a déclaré que la crise énergétique avait mis en évidence les risques de la dépendance aux combustibles fossiles.

« Nous avons besoin d’une coopération internationale fondée sur la solidarité mondiale et sur des financements équitables pour faire avancer une transition équitable permettant de sortir des combustibles fossiles et de concrétiser cette vision d’un avenir alimenté par les énergies renouvelables. »

Sur le financement, Dlamini a relevé que de nombreux gouvernements africains empruntent en devises étrangères pour construire leurs infrastructures, tout en percevant leurs recettes en monnaie locale. Leurs remboursements s’envolent donc lorsque leur monnaie s’affaiblit.

« Nous ne pouvons pas financer une transition juste au moyen de structures d’endettement qui rendent l’énergie propre de plus en plus inabordable et peu attractive », a-t-elle déclaré.

Simphiwe Ngwenya, de la Commission présidentielle sur le climat d’Afrique du Sud, souhaite que les financements parviennent aux collectivités locales, estimant que c’est à ce niveau que tout se concrétise.

Plutôt que de réclamer un nouveau fonds pour la transition juste, Manjonjo préconise de réorienter les financements existants vers l’industrialisation et la transition énergétique.

Il a cité les dépenses de la Banque mondiale consacrées aux chaînes d’approvisionnement en minerais, estimant qu’une plus grande part de ces fonds devrait financer l’industrialisation plutôt que les seuls corridors de transport.

L’électrification et ses limites

Cet examen critique s’étend aux grandes initiatives du sommet lui-même. La présidence turque promeut un engagement visant à porter la part de l’électricité à 35 % de la consommation finale mondiale d’énergie d’ici à 2035.

Amos Wemanya, conseiller principal pour le climat à Power Shift Africa, a qualifié cet agenda d’occasion historique, tout en avertissant qu’une électrification sans justice énergétique ne constitue pas un progrès.

Il a indiqué que près de 600 millions d’Africains n’ont pas accès à l’électricité et que le continent ne reçoit que 21 % des financements nécessaires aux énergies renouvelables, aux transports et à l’accès universel à l’énergie. « L’Afrique ne peut pas simplement remplacer sa dépendance aux combustibles fossiles par une dépendance à la dette, un contrôle étranger et une nouvelle ère d’extraction minière », a-t-il déclaré.

Selon Dlamini, les seuls chiffres de raccordement ne disent pas grand-chose. « L’électrification est un moyen, pas une fin en soi », a-t-elle déclaré. Interrogée sur la place que devraient occuper les centres de données pour l’intelligence artificielle dans les plans d’électrification de l’Afrique, elle a répondu que « ce n’est pas une priorité pour l’Afrique à l’heure actuelle ».

Elle s’est demandé si ces investissements amélioreraient l’accès local à l’électricité, son coût et les capacités productives, ou s’ils ajouteraient de la demande à des réseaux électriques qui peinent déjà à répondre aux besoins de la population.

Ce débat fait suite à l’accord conclu à la COP28 à Dubaï pour contribuer à une transition juste, ordonnée et équitable vers une sortie des combustibles fossiles dans les systèmes énergétiques. Cette décision a fixé un cap, mais a laissé les pays face à des choix difficiles en matière de financement, d’infrastructures et de répartition des coûts.

Ce qui constituerait un succès à la COP31

Le Groupe africain affiche trois priorités : faire avancer l’agenda du financement climatique ; mettre en œuvre le mécanisme de transition juste décidé à la COP30 à Belém ; et veiller à ce que les gouvernements dirigent l’élaboration des indicateurs permettant de mesurer les progrès vers l’objectif mondial en matière d’adaptation.

Sur cette troisième priorité, Amoah a mis en garde contre le fait de laisser les décisions à des experts extérieurs, estimant que cela affaiblirait l’influence de l’Afrique sur l’évaluation des progrès en matière d’adaptation. Confier ce processus à des experts, « qui viennent principalement des pays développés, est suicidaire pour nous », a-t-il déclaré.

Les organisations de la société civile durcissent également leurs positions. Un document de position diffusé par l’Alliance panafricaine pour la justice climatique affirme que l’Afrique « ne peut pas continuer à payer trois fois pour une crise qu’elle n’a pas créée », à travers les effets du changement climatique, des financements inaccessibles et une transition qui réduit le continent au rôle de fournisseur de matières premières.

Il avertit également que « des mesures unilatérales telles que le MACF risquent d’imposer de nouveaux coûts aux pays qui ont le moins contribué à la crise climatique », faisant référence au mécanisme d’ajustement carbone aux frontières de l’Union européenne, entré dans sa phase définitive en janvier.

Amoah a déclaré qu’un atelier sur le climat et le commerce lancé en juin reste fragile, mais a ouvert une nouvelle voie de discussion.

Alors que l’Éthiopie se prépare à accueillir la COP32 à Addis-Abeba l’année prochaine, Amoah considère le sommet d’Antalya, présenté comme une COP de la mise en œuvre, comme une étape fondatrice.

« Une fois que nous aurons obtenu une décision ici, l’Éthiopie prendra le relais, et nous commencerons à construire à partir de là », a-t-il déclaré. L’objectif, a-t-il ajouté, est de « redonner espoir à la coopération multilatérale », à un moment où beaucoup la voient s’essouffler.