Sénégal: Tambacounda - Inauguration d'une usine de transformation pour la valorisation des produits locaux

Tambacounda — Le ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire, Alioune Dione a procédé, mardi, à Tambacounda (est), à l'inauguration de l'Usine de transformation du programme "JOOG JEEF" (se lever et agir) et à la remise d'attestations à cent onze jeunes bénéficiaires du Programme d'appui aux acteurs de l'économie sociale et solidaire (PROGRESS), a constaté l'APS.

"Cette unité semi-industrielle de transformation des produits locaux que nous inaugurons n'est pas un simple bâtiment. C'est le fruit d'un partenariat exemplaire entre le Sénégal et l'Union européenne, à travers le programme +JOOG JEEF+", a déclaré le ministre.

La cérémonie d'inauguration s'est déroulée à Diamwély, un quartier périphérique de la commune de Tambacounda, en présence du gouverneur de la région, Abdourahmane Ndiaye, et du préfet du département de Tambacounda, Alioune Badara Mbengue.

Cette unité est, selon le ministre, "le résultat de l'exécution remarquable", par la Plateforme des acteurs non étatiques, à travers son projet "Jeef Dooleel Jigeen".

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"Ici, à Tamba, le maïs, le mil et d'autres productions se vendaient bruts à vil prix. Aujourd'hui, grâce à cette unité, nos soeurs vont transformer, conditionner, emballer et vendre. Elles vont créer de la valeur ajoutée. Elles vont créer de l'emploi", a-t-il dit.

Le déroulement de la mission de structuration et de formation à Tambacounda a été marqué par la remise des attestations du PROGRESS et d'agréments à l'économie sociale et solidaire (ESS).

En effet, du 24 octobre au 3 novembre 2026, le Programme d'appui aux acteurs de l'économie sociale et solidaire, sous la tutelle du ministère de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire, a conduit à Tambacounda une mission de structuration de jeunes en Coopératives productives solidaires (CPS), assortie d'un programme de renforcement de capacités aux techniques de pavage.

À cet effet, 111 jeunes ont été sélectionnés par les autorités compétentes, sous la coordination du préfet, afin de prendre part à cette initiative structurante.

En ce qui concerne la première cohorte, 53 jeunes de la commune de Tambacounda ont été formés de façon pratique aux techniques de pavage du 24 au 28 octobre 2026. À l'issue de cette session, ces 53 jeunes ont procédé à la mise en place de leur Coopérative productive solidaire, dénommée "Orientale pavage de Tambacounda".

Au terme de cette session de formation, un autre groupe de jeunes, au nombre de cinquante-huit, a pris le relais le 30 octobre 2026. Cette formation, qui s'est achevée le 3 novembre 2026, a permis également aux bénéficiaires de consolider leurs compétences techniques en pose de pavés.

Tout comme la première cohorte, ces jeunes ont procédé à la constitution de leur Coopérative productive solidaire "Tamba Bâtisseurs d'avenir".

A la fin de ces deux sessions de formation, le hall de la grande mosquée de la ville de Tambacounda a été choisi comme site d'application de la pose de pavage sous les orientations du préfet, avec l'accompagnement de l'imam et du comité de gestion du lieu de culte.

"Avec cet agrément, vous n'êtes plus dans l'informel. Vous êtes reconnus par la Loi n°2021-28 sur l'ESS. Vous pouvez accéder aux marchés publics dont 5% sont réservés aux acteurs de l'ESS, à l'appui du FAESS, du PROGRESS, du FIMF, du FONAMIF, du FDMI, du FONGIP et j'en passe, ainsi qu'aux accompagnements techniques des services centraux de notre ministère. Vous devenez des acteurs de l'Économie sociale et solidaire", a lancé le ministre Alioune Dione.

Selon les termes de référence, le Programme d'appui aux acteurs de l'économie sociale et solidaire est un ambitieux projet financé par la République d'Italie, représentée au Sénégal par l'Agence italienne pour la coopération au développement (AICS).

Le PROGRESS constitue un instrument stratégique placé sous le pilotage du ministère de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire, dont la vocation est de contribuer à la mise en oeuvre de la Politique nationale de développement de l'économie sociale et solidaire (ESS) au Sénégal.