Afrique: JOJ - L'entraîneur du Sénégal de futsal pointe le 'manque d'efficacité' après la défaite face au Venezuela

3 Novembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'entraîneur de l'équipe nationale féminine de futsal du Sénégal, Walimata Sèye a regretté "le manque d'efficacité" de ses joueuses devant les buts, après la défaite (0-1) concédée face au Venezuela, lors de la deuxième journée du groupe A du tournoi de futsal des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026.

"Ce qui nous a fait défaut aujourd'hui, c'est l'efficacité sur les occasions que nous avons pu avoir", a-t-elle analysé à l'issue de la rencontre, en zone mixte.

La technicienne sénégalaise est également revenue sur certaines décisions arbitrales, estimant que son équipe avait été déçue par quelques actions sifflées contre elle.

"Nous allons prendre le temps d'analyser froidement ce match pour être lucides et nous préparer à revenir plus forts", a-t-elle indiqué, affichant sa volonté de remobiliser le groupe.

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L'encadrement technique compte également poursuivre le travail sur le plan mental afin d'aider les joueuses à mieux gérer leurs émotions.

"Nous faisons tout le temps un gros travail mental avec les filles sur la gestion des émotions. Nous allons continuer dans cette lancée et remobiliser tout le monde", a-t-il assuré.

Reconnaissant le niveau élevé de la compétition, l'entraîneur a rappelé que le Sénégal dispose d'une équipe jeune, encore en quête d'expérience face aux formations internationales.

"Nous sommes une équipe jeune qui n'a pas beaucoup d'expérience face à ces équipes-là, mais nous nous battons avec nos armes et nous nous battrons lors du troisième match", a-t-il déclaré.

Le Sénégal affrontera l'Ukraine jeudi à 17 h 30 pour son dernier match de la phase de groupes. Les Lioncelles devront obtenir un résultat positif pour espérer poursuivre leur parcours dans la compétition.

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