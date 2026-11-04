Sénégal: Matam - 'OLEL', un dispositif numérique pour renforcer la participation citoyenne à l'alerte précoce

Matam — L'entreprise technologique Express Digital Com, basée à Ourossogui, dans la région de Matam (nord), développe un mécanisme d'alerte précoce dénommé "OLEL", destiné à faciliter la remontée, le traitement et la transmission des informations relatives aux situations à risque, avec une implication accrue des populations, a indiqué Aboubacry Bocoum, l'un des responsables de la structure.

"Le mécanisme d'alerte précoce que nous avons appelé OLEL consiste à faire remonter les informations et à les renvoyer au niveau de la base", a expliqué M. Bocoum lors d'un entretien avec l'APS.

Selon lui, l'initiative repose sur la nécessité d'impliquer davantage les populations dans la prévention et la gestion des risques, notamment à travers le partage d'informations fiables et la diffusion des alertes.

"OLEL" se veut ainsi un outil d'information, de sensibilisation et de partage d'alertes, organisé autour de quatre niveaux d'intervention.

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Le premier niveau concerne les citoyens, qui peuvent signaler des situations préoccupantes et recevoir des alertes. Le deuxième est constitué des sentinelles, chargées de collaborer avec les autorités pour recueillir les informations et en vérifier la fiabilité avant leur confirmation, a-t-il expliqué.

Le troisième niveau, selon M. Bocoum, regroupe les services techniques, notamment les Forces de défense et de sécurité (FDS) et les autres structures spécialisées. Le quatrième aspect concerne les autorités compétentes qui s'appuient sur les informations vérifiées pour prendre les décisions appropriées.

"Pour chaque information, il y a un processus de suivi", a souligné Aboubacry Bocoum, mettant en avant l'importance de la vérification des alertes avant leur transmission aux autorités.

Dans le souci de faciliter l'accès au dispositif, Express Digital Com a également prévu plusieurs canaux d'utilisation, notamment un chatbot sur WhatsApp, les services USSD ainsi qu'une application accessible sur téléphone mobile.

Cette diversité de supports vise à favoriser l'inclusion des populations et à permettre au plus grand nombre de participer au mécanisme d'alerte précoce, indépendamment de leurs moyens d'accès aux outils numériques.

À travers OLEL, la structure initiatrice entend ainsi rapprocher les communautés du système d'alerte précoce en faisant de la participation citoyenne un maillon essentiel de la collecte et de la circulation de l'information.