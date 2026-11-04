Sénégal: JOJ - Pour une première, le wushu a marqué des points

Diamniadio — Le wushu a clôturé en apothéose, mardi, ses compétitions au Centre d'expositions de Diamniadio, en faisant une démonstration devant le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye, et des sommités de l'olympisme.

Pendant 72 heures, les athlètes ont rivalisé d'ardeur pour remporter les médailles en jeu et faire connaître cet art martial d'origine chinoise qui a fini par séduire dans ses débuts olympiques, en attendant son entrée aux Jeux olympiques (JO).

A la fin de la compétition, une dizaine d'athlètes, arbitres, entre autres, ont, pendant une dizaine de minutes, fait une démonstration de plusieurs techniques de wushu.

Ils ont tenu en haleine le public par la beauté des enchaînements et l'exécution des mouvements.

Outre le président de la République, L'ancien président du Comité international olympique (CIO), l'Allemand Thomas Bach, la vice-présidente du CIO, la Marocaine Nawal El Moutawakel, et le président de la Fédération internationale de wushu (IWUF), Gao Zhidan, ont également assisté aux finales des épreuves de Wushu.