Sénégal: Sécurité sanitaire - Le pays veut accélérer la territorialisation de l'approche 'One Health'

Dakar — Le Sénégal entend accélérer la territorialisation de l'approche "One Health" (une seule santé), à travers une meilleure coordination des acteurs, le renforcement des capacités régionales et la mobilisation de financements décentralisés, afin de mieux prévenir et gérer les risques sanitaires, a indiqué, mardi, Boury Dia, membre de la coordination du Programme national multisectoriel de sécurité sanitaire One Health, logé à la Primature.

"Le challenge qu'il va falloir relever aujourd'hui, c'est de territorialiser la sécurité sanitaire selon une approche One Health", a déclaré Mme Dia, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale One Health.

Le thème de l'édition 2026 est est "La science au service de la gouvernance territoriale de la sécurité sanitaire selon l'approche One Health".

"L'enjeu est désormais, après la mise en place, en 2017, de l'entité en charge de la coordination multisectorielle de l'approche One Health, de traduire cette dynamique en actions concrètes dans les territoires, avec l'implication des autorités administratives et territoriales, des services techniques, des communautés et des autres parties prenantes", a-t-elle dit.

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Elle a rappelé que l'approche One Health repose sur "l'interconnexion entre les santés humaine, animale, végétale et environnementale".

"Cette approche vise à apporter des réponses concertées aux menaces sanitaires, notamment les maladies zoonotiques, les risques liés à la sécurité sanitaire des aliments, les dégradations environnementales et les effets du changement climatique", a ajouté Boury Dia. Elle est par ailleurs responsable Communication des risques et engagement communautaire (CREC) de la Coordination nationale multisectorielle de sécurité sanitaire One Health.

Pour réussir cette territorialisation, Boury Dia a notamment insisté sur la nécessité d'assurer une meilleure coordination des intervenants, de disposer d'une base de données commune permettant d'anticiper les risques et de renforcer les capacités opérationnelles des régions.

Elle a également plaidé pour la mise en place de financements décentralisés et de plateformes communautaires multisectorielles, afin de favoriser l'engagement des populations dans la prévention et la gestion des menaces sanitaires.

"Pour pouvoir assurer une bonne préparation, une meilleure prévention, une détection et une bonne riposte, il va falloir un budget assez conséquent", a-t-elle plaidé, appelant à un accroissement des ressources publiques et au maintien de l'appui des partenaires techniques et financiers.

"La territorialisation suppose une articulation entre les orientations nationales, le leadership des autorités administratives, l'engagement des collectivités territoriales, la mobilisation des services techniques, la contribution de la communauté scientifique et la participation des populations", a, pour sa part, relevé le conseiller technique en santé du Premier ministre, Moustapha Barro.

M. Barro a, en outre, identifié quatre leviers essentiels pour rendre cette approche opérationnelle : la collaboration entre les secteurs, la coordination des interventions, le renforcement des capacités des acteurs et la communication.