Sénégal: Ngourane - Le maire promet la poursuite des travaux de désenclavement de la commune

3 Novembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Louga, 3 nov (APS) - Le maire de la commune de Ngourane, dans le département de Louga (nord), a réaffirmé son engagement à accompagner la poursuite des travaux routiers entamés par l'État du Sénégal, promettant la réalisation de plusieurs chantiers destinés à améliorer le désenclavement de cette localité.

Le maire, Cheikh Déthiélaw Seck, qui était le parrain de la finale de football ayant opposé l'ASC Kiir Jom à l'ASC Ngourane, a profité de cette manifestation sportive pour annoncer plusieurs initiatives visant à améliorer les conditions de déplacement des populations.

Il a notamment assuré que les efforts seront poursuivis pour permettre l'achèvement des travaux routiers déjà engagés par l'État et renforcer les infrastructures de desserte de la commune.

M. Seck entend contribuer au désenclavement de Ngourane et faciliter la mobilité des populations, notamment dans les zones confrontées à des difficultés d'accès.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.