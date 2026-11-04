Sénégal: Ngourane - Le maire promet la poursuite des travaux de désenclavement de la commune

Louga, 3 nov (APS) - Le maire de la commune de Ngourane, dans le département de Louga (nord), a réaffirmé son engagement à accompagner la poursuite des travaux routiers entamés par l'État du Sénégal, promettant la réalisation de plusieurs chantiers destinés à améliorer le désenclavement de cette localité.

Le maire, Cheikh Déthiélaw Seck, qui était le parrain de la finale de football ayant opposé l'ASC Kiir Jom à l'ASC Ngourane, a profité de cette manifestation sportive pour annoncer plusieurs initiatives visant à améliorer les conditions de déplacement des populations.

Il a notamment assuré que les efforts seront poursuivis pour permettre l'achèvement des travaux routiers déjà engagés par l'État et renforcer les infrastructures de desserte de la commune.

M. Seck entend contribuer au désenclavement de Ngourane et faciliter la mobilité des populations, notamment dans les zones confrontées à des difficultés d'accès.