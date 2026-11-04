Afrique: JOJ Dakar 2026 - Le Sénégal s'incline sur le fil face au Venezuela (0-1) en futsal

Dakar — L'équipe nationale féminine de futsal du Sénégal s'est inclinée sur le score de 1 but à 0 face au Venezuela, mardi, à l'Aréna du complexe Iba Mar Diop de Dakar, dans le cadre du tournoi de futsal des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026.

Au terme d'une rencontre particulièrement disputée et intense, les Sénégalaises ont longtemps résisté aux assauts de leurs adversaires, faisant preuve d'une grande concentration et d'une solide organisation défensive.

Après une large victoire lors de leur première sortie dans la compétition face aux Fidji , les Lioncelles ont cette fois-ci trouvé sur leur chemin une équipe vénézuélienne bien en place, qui leur a opposé une farouche résistance.

Les deux formations se sont livrées à un duel engagé, marqué par plusieurs occasions de part et d'autre. Les joueuses sénégalaises ont toutefois manqué plusieurs opportunités de prendre l'avantage au tableau d'affichage.

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Alors que les deux équipes semblaient se diriger vers un match nul, le Venezuela a finalement trouvé la faille à trois minutes du terme, grâce à une belle réalisation qui a fait basculer la rencontre.

Après l'ouverture du score, les Vénézuéliennes ont resserré leur dispositif défensif, empêchant les Sénégalaises de revenir au score jusqu'au coup de sifflet final.

Cette défaite constitue un coup d'arrêt pour les Lioncelles, après leur entrée réussie dans le tournoi face aux Fidji (8-1).

Dans le groupe A, l'Ukraine occupe la première place avec 6 points, tandis que le Sénégal et le Venezuela comptent chacun 3 points. Les Fidji ferment la marche avec 0 point.

Le Sénégal affrontera l'Ukraine jeudi à 17 h 30 pour son dernier match de la phase de groupes. Les Lioncelles devront obtenir un résultat positif pour espérer poursuivre leur parcours dans la compétition.