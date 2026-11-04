Sénégal: Technologies sportives - Israël veut partager son savoir-faire avec les athlètes sénégalais

Dakar — La présidente du Comité olympique israélien, Yaël Arad a affirmé mardi la disponibilité de son pays à faire bénéficier les athlètes sénégalais des technologies appliquées aux sports.

"Aujourd'hui, il y a une rencontre qui va se passer entre l'ambassadrice et le président du comité olympique sénégalais (...) pour voir comment ils peuvent faire bénéficier les athlètes sénégalais de la technologie qui est disponible chez les Israéliens", a-t-elle notamment annoncé lors d'une rencontre avec des journalistes en marge de sa participation aux Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026.

La première médaillée olympique de l'État hébreu estime que c'est une piste à explorer, évoquant les avancées technologiques de son pays et sa politique visant à allier science et performance sportive.

"Israël investi chaque année 500 mille dollars rien que pour la professionnalisation du sport, soit 2,7 millions de dollars pour tous les autres éléments à savoir la nutrition, la performance, la psychologie", a-t-elle fait remarquer.

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La présidente du Comité olympique israélien indique que cet investissement a permis de récolter quelque 20 médailles olympiques et des résultats dans des disciplines comme le Taekwondo, la Gymnastique, le marathon.

"Les jeunes ont la chance de pouvoir allier le talent et la technologie pour travailler intelligemment", a-t-elle conclut, rappelant ses débuts où elle a eu à travailler dure pour faire des performances.