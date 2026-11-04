Algérie: Des exposés sur les résultats du recensement du foncier économique et le financement des projets universitaires

ALGER — Le Premier ministre, Sifi Ghrieb, a présidé mercredi une réunion du Gouvernement, durant laquelle des exposés ont été présentés sur les résultats du recensement du foncier économique, l'état d'avancement des projets d'investissement, sur les mécanismes de financement des projets universitaires susceptibles d'être industrialisés et commercialisés, ainsi que sur le Plan national d'adaptation aux changements climatiques à l'horizon 2035, indique un communiqué des services du Premier ministre, dont voici le texte intégral:

"Le Premier ministre, M. Sifi Ghrieb a présidé, ce mercredi 4 novembre, une réunion du Gouvernement. A l'entame de la réunion, le Gouvernement a passé en revue les résultats de l'opération de recensement du foncier

économique, l'état d'avancement des projets d'investissement et de la numérisation des données y afférentes.

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A cette occasion, le Gouvernement a rappelé que le recensement du foncier économique s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des instructions de Monsieur le Président de la République concernant le lancement immédiat d'un recensement du foncier industriel du pays, ainsi que l'accélération de la numérisation de l'ensemble des opérations d'investissement avec les secteurs concernés, afin de les mettre à la disposition du Guichet unique.

A cet égard, cet examen des résultats vise à faire le bilan des mesures prises lors des réunions du Conseil interministériel en date du 10 et 13 septembre 2026, tenues avec la participation des walis par visioconférence, concernant l'opération de recensement du foncier selon sa nature.

L'objectif est d'établir une cartographie claire du foncier économique et de distinguer entre les nouveaux projets d'investissement et les projets d'extension, afin d'accompagner les opérateurs économiques et de lever tous

les obstacles auxquels ils sont confrontés.

Par la suite, le Gouvernement a entendu une communication sur les mécanismes de financement de projets universitaires industrialisables et commercialisables, innovés par les étudiants, visant à les accompagner et à les soutenir dans la concrétisation de leurs projets et idées innovants, ainsi que dans la création de leurs propres entreprises.

Ces mécanismes, qui s'inscrivent dans le cadre des efforts de l’État visant à valoriser les capacités d'innovation des étudiants, des diplômés et des doctorants, ont permis de financer près de 1.000 projets innovants, et ce, dans un écosystème complet dédié au financement de l'innovation et à la création de valeur ajoutée au sein du milieu universitaire, renforçant ainsi le rôle de l'université dans la diversification de l'économie nationale et la création de richesse.

Le Gouvernement a également entendu une communication sur le Plan national d'adaptation aux changements climatiques à l'horizon 2035. Ce plan complète le document de "Contribution déterminée au niveau ational" (CDN), soumis par l'Algérie aux instances des Nations Unies en juin dernier, et définit les orientations nécessaires pour déterminer les priorités nationales et mettre en oeuvre les mesures d'adaptation au changement climatique, déployées par l'Etat pour renforcer la résilience nationale face aux effets de ce phénomène, tout en intégrant davantage l'adaptation dans les politiques publiques, dans le but de favoriser le développement durable.

Enfin, et dans le cadre du renforcement des infrastructures sportives professionnelles, le Gouvernement a examiné les mesures opérationnelles relatives à la réalisation de complexes omnisports et de villages olympiques, en vue de promouvoir la pratique sportive et de renforcer les capacités nationales en matière d'organisation de grands événements sportifs".