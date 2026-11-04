Congo-Kinshasa: La société civile du Kwilu alerte sur la déforestation autour de la ville de Bandundu

La déforestation prend de l'ampleur aux environs de la ville de Bandundu, dans la province du Kwilu. Plusieurs espaces forestiers sont victimes d'abattages illégaux d'arbres destinés à la production de braises, a alerté mardi 3 novembre le Cadre de concertation de la société civile.

Placide Mokwa, vice-président de cette structure citoyenne dénonce la destruction progressive de nombreuses zones forestières autour de la ville, une situation qu'il attribue principalement à l'exploitation incontrôlée du bois pour la fabrication du charbon de bois.

Face à cette menace environnementale, la société civile appelle les autorités compétentes, les communautés locales et les autres acteurs concernés à renforcer la surveillance des forêts et à lutter efficacement contre leur exploitation abusive.

Placide Mokwa insiste également sur la nécessité de mettre en place des mesures de préservation des ressources forestières dans l'ensemble de la province du Kwilu. Selon lui, une action rapide est indispensable pour freiner la disparition du couvert forestier et préserver l'équilibre environnemental de la région.