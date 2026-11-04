Congo-Brazzaville: Préservation des forêts - Le Forestival 2026 lancé à Pointe-Noire

La cinquième édition du Forestival a été lancée le 2 novembre, au Centre culturel Jean-Baptiste-Tati-Loutard, à Pointe-Noire, en présence de Godeffroy Michel Dibakala, deuxième secrétaire du bureau du Conseil départemental et municipal de la ville, représentant madame le maire.

Organisée par France Volontaires, grâce au financement de l'Union européenne en partenariat avec l'ambassade de France au Congo, le Corps des jeunes volontaires du Congo, l'Institut français du Congo et des organisations de la société civile congolaise, la cinquième édition du Forestival a été voulue une édition nationale itinérante. Ainsi, après Pointe-Noire les 2 et 3 novembre, Dolisie a accueilli les festivaliers le 4, et Brazzaville prend le relais les 5 et 6 novemebre.

Placé cette année sur le thème « Forêts vivantes, jeunesse engagée », le Forestival est une manifestation artistique et citoyenne consacrée à la sensibilisation et à la mobilisation en faveur de la préservation des forêts. Au Centre culturel Jean-Baptiste-Tati-Loutard qui a accueilli l'étape de lancement, un village écologique réunissant des organisations engagées a été érigé pendant deux jours autour des activités éducatives et un défi d'innovation jeunesse. Deux journées qui ont permis de sensibiliser, d'échanger et d'encourager les jeunes à proposer des solutions concrètes en faveur de la préservation des forêts.

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« La forêt ne commence pas seulement dans le Mayombe ou au fond du bassin du Congo. Elle commence en fait ici, tout simplement. Et quand je dis ici, je parle de nos rues, dans nos rues. Quand je dis ici, je parle de nos cours, dans nos cours et également dans nos quartiers. C'est pour cela que le Forestival est ici à Pointe-Noire, parce que nous avons voulu cette année, pour cette cinquième édition, être sur une édition itinérante. Habituellement, nous faisions à Brazzaville jusqu'à la quatrième édition, mais on a voulu sortir de Brazzaville, sortir des murs et rendre cette édition nationale. Et Pointe-Noire était donc pour nous un bon point de départ pour cette édition», a dit Guy Pascal Onga'Ntsang, représentant national de France Volontaires au Congo.

Louant le lancement de cette cinquième édition du Forestival à Pointe-Noire, Godeffroy Dibakala, deuxième secrétaire du bureau du Conseil départemental et municipal de la villre, a renchéri: « Le Congo, notre pays, abrite l'un des plus grands massifs forestiers de la planète. Il régule le climat, nourrit nos familles et porte une part de notre identité. Participer à sa protection est une responsabilité que nous devons tous partager. Cette édition, qui a un caractère itinérant, sera donc à la croisée des chemins de plusieurs communautés. S'occuper de la forêt est l'affaire de tous les peuples. Ici à Pointe noire, le village écologique réunit associations, entrepreneurs, volontaires, entreprises engagées aux initiatives locales. C'est la preuve que la transition écologique se construit par des gestes concrets portés par des citoyens déterminés ».

Animée par Corentin Cariou, responsable de programme à France Volontaires, une table ronde a réuni peu après l'ouverture officielle de Forestival Chance Malanda, assistant de recherche du projet Mangrove à l'organisation non gouvernementale (ONG) Renatura, et Julie Dupont, chargée d'appui et communication à France Volontaires Congo. Ils ont partagé au public leur expérience en tant que volontaires dans leurs structures respectives. Les échanges divers nés de leurs différentes rencontres, le développement des compétences acquis au cours de leur parcours, les interactions et partage accumulés sur la protection des forêts et des écosystèmes ont édifié le public qui, dans un esprit participatif, a loué la table ronde.

Le village écologique, avec des stands d'ONG, associations, entreprises, entrepreneurs verts et initiatives locales, l'animation de la fresque de la forêt avec des jeunes participants répartis en sous-groupes, la sensibilisation à la préservation de la biodiversité avec les établissements scolaires, ... autant d'activités qui ont meublé les deux jours de Forestival. En 2025, plus de 1 100 personnes y ont participé.

France Volontaires est la plateforme du volontariat international d'échange et de solidarité. Constituée en groupement d'intérêt public, elle promeut et accompagne les différentes formes de volontariat à l'international. Présente au Congo depuis 2012 à travers l'Espace Volontariats Congo, elle y développe le volontariat avec ses partenaires, accompagne les volontaires congolais et internationaux et soutient les structures locales qui les accueillent.