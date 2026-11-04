Afrique de l'Ouest: La MFWA et ses partenaires adressent une pétition au président du Bénin concernant la détention provisoire prolongée d'un journaliste

communiqué de presse

Dans le cadre des activités organisées à l'occasion de la Journée internationale pour la fin de l'impunité des crimes contre les journalistes (IDEI) de 2026, la Fondations des médias pour l'Afrique de l'Ouest (MFWA), en collaboration avec neuf organisations partenaires d'Afrique de l'Ouest, a publié une lettre ouverte qui fait également office de pétition, adressées au président du Bénin, Romuald Wadagni.

La lettre ouverte demande la fin de la détention prolongée du journaliste et réfugié reconnu, Hugues Comlan Sossoukpè, qui est en détention provisoire depuis près de 16 mois sans jugement. Elle fait état des inquiétudes quant à la durée de sa détention, aux conditions dans lesquelles il est détenu et à la détérioration de son état de santé.

Les signataires rappellent que M. Sossoukpè, fondateur et directeur de la rédaction du média d'investigation Olofofo, a été rapatrié de force de la Côte d'Ivoire au Bénin en juillet 2025, alors qu'il avait obtenu le statut de réfugié au Togo en 2021.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« C'est avec une profonde préoccupation et un sentiment d'urgence que nous attirons l'attention de votre haute autorité sur la situation persistante de Hugues Comlan Sossoukpè, journaliste béninois, lanceur d'alerte, père de famille et réfugié reconnu, privé de liberté et maintenu en détention provisoire depuis près de seize longs mois. », indique la lettre.

Dans la lettre il y est également souligné que M. Sossoukpè a passé sept mois en détention isolée et continue de souffrir de troubles respiratoires et oculaires nécessitant des soins médicaux spécialisés. Sa demande de libération provisoire pour raisons médicales a été rejetée en août 2026, et aucune date de procès n'a été fixée.

La MFWA et ses partenaires exhortent les autorités béninoises à mettre fin à cette enquête prolongée et à accorder à M. Sossoukpè une libération provisoire pour raisons humanitaires et médicales. À défaut, ils souhaitent que son dossier soit immédiatement porté devant un tribunal compétent en vue d'un procès équitable. Ils réclament également des soins médicaux adéquats et le respect de ses droits fondamentaux.

Cette lettre/pétition, s'inscrit dans le cadre de l'action de plaidoyer menée par la MFWA en faveur de la liberté de la presse, de la protection des journalistes et du respect de l'État de droit en Afrique de l'Ouest.