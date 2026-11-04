Afrique de l'Ouest: UEMOA - Abdoulaye Diop réaffirme le soutien de l'Union au Sénégal

Le Premier ministre,Ahmadou Alhaminou Mohamed LO, a reçu en audience le président de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), Abdoulaye Diop. Les échanges ont notamment porté sur la situation économique de l'Union et les perspectives de coopération avec le Sénégal.

À cette occasion, le président de la Commission a salué la bonne tenue des agrégats macroéconomiques de l'UEMOA, malgré les différents défis auxquels l'espace communautaire reste confronté.

Abordant la situation économique du Sénégal, Abdoulaye Diop s'est félicité de l'accord conclu avec le Fonds monétaire international (FMI). Il a souligné son importance, aussi bien pour le pays que pour ses partenaires et l'ensemble de l'Union.

Le président de la Commission a, par ailleurs, réaffirmé la disponibilité de l'UEMOA à accompagner le Sénégal. Il a également assuré que l'institution poursuivrait son plaidoyer auprès des partenaires techniques et financiers afin qu'ils soutiennent le pays dans la mise en oeuvre de sa politique nationale de développement.