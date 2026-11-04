Sénégal: Décès de Songo Matar Ndiaye, ancien dirigeant de la Fédération sénégalaise de football

Le monde du football sénégalais est en deuil. El Hadji Songo Matar Ndiaye, ancien président de la Commission des finances de la Fédération sénégalaise de football (FSF) et chef de village de Taïba Ndiaye, est décédé ce lundi 2 novembre 2026. Il a été inhumé ce mardi 3 novembre à 17 heures à Taïba Ndiaye, où la cérémonie religieuse est également prévue le même jour.

Ancien dirigeant sportif, Songo Matar Ndiaye a notamment marqué son passage à la Fédération sénégalaise de football par un épisode particulièrement agité, au lendemain de la débâcle des Lions à Tamale à la CAN 2008, disputée au Ghana.

Alors que la sélection nationale venait de connaître une nouvelle désillusion sur la scène continentale, avec une élimination dès le premier tour après trois matches sans victoire, les critiques s'étaient multipliées contre les responsables fédéraux. Parmi les voix les plus virulentes figurait celle de Songo Matar Ndiaye, alors président de la Commission des finances de la FSF et vice-président de l'Étics de Mboro.

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Dans des déclarations largement relayées par la presse sénégalaise de l'époque, il avait ouvertement mis en cause la responsabilité de l'instance fédérale dans la débâcle des Lions à Tamale, au Ghana. « Nous avons échoué. Et la responsabilité de la FSF est totale et entière dans la déroute des Lions au Ghana. Nous devons tous partir », avait-il notamment déclaré.

Allant au bout de sa contestation, il avait annoncé sa démission, estimant ne plus pouvoir exercer ses fonctions dans un contexte marqué, selon lui, par une perte de confiance de l'État qui venait de retirer sa délégation de pouvoir, des populations et d'une partie des clubs à l'égard des dirigeants fédéraux.

Cet épisode, largement commenté à l'époque, reste l'un des faits marquants de son passage dans les instances dirigeantes du football sénégalais.

Avec sa disparition, le Sénégal perd une personnalité qui aura pris part à la vie du mouvement sportif national et dont le nom reste associé à une période de fortes turbulences dans la gouvernance du football sénégalais.