Maroc: Mohamed Ouahbi - Priorité aux résultats et place aux jeunes

L'élargissement du vivier des joueurs et l'intégration progressive de jeunes talents constituent l'un des axes structurants de la démarche actuelle de l'encadrement technique de la sélection nationale, sans toutefois occulter l'impératif de performance et de résultats, qui demeure la priorité majeure à l'approche des prochaines échéances des Lions de l'Atlas, a affirmé, mercredi à Salé, le sélectionneur national, Mohamed Ouahbi.

S'exprimant lors d'une conférence de presse tenue au Complexe Mohammed VI de football, Ouahbi a souligné que l'objectif immédiat consiste à remporter les deux confrontations face à la sélection nigérienne, dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe d'Afrique des Nations (CAN-2027).

Ouahbi a, dans ce sens, relevé que le prochain rassemblement constitue également une opportunité pour explorer de nouvelles tactiques, tout en offrant davantage de temps de jeu aux jeunes éléments.

Le technicien national a, par ailleurs, indiqué que la fenêtre internationale de mars prochain constituera une étape déterminante dans le processus de préparation à la phase finale continentale.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le staff technique entend, à cette occasion, dégager une ossature susceptible de constituer le noyau de l'effectif appelé à prendre part à cette compétition, faisant de la période actuelle une phase propice à l'évaluation de nouveaux profils et à la consolidation des acquis chez les jeunes joueurs déjà intégrés à la sélection.

Abordant le retour de l'attaquant Youssef En-Nesyri dans les rangs des Lions de l'Atlas, Ouahbi a précisé que le joueur n'a jamais cessé de faire l'objet d'un suivi régulier de la part du staff technique, qui connaît parfaitement ses qualités et mesure son apport à l'équipe.

Son absence lors du précédent rassemblement relevait, a-t-il expliqué, de choix opérés au niveau du secteur offensif, avant que son profil ne s'impose au regard des besoins actuels de la sélection.

S'agissant des critères de sélection des joueurs dont le temps de jeu en club demeure limité, le sélectionneur national a fait observer que la régularité des apparitions ne constitue pas, à elle seule, un facteur déterminant dans les choix du staff. Ceux-ci reposent également sur les qualités individuelles, les spécificités techniques et tactiques de chaque joueur, ainsi que sur sa capacité à s'intégrer au modèle de jeu et à contribuer à l'amélioration du rendement collectif.

À cet égard, il a cité l'exemple du latéral Noussair Mazraoui, rappelant les prestations convaincantes qu'il a livrées sous les couleurs nationales dans différentes compétitions.

Un temps de jeu réduit en club ne signifie nullement une remise en cause de la place du joueur en sélection, a-t-il souligné, estimant que la confiance et les responsabilités qui lui sont accordées au sein de l'équipe nationale peuvent également contribuer à favoriser son retour au rythme de la compétition.

Par ailleurs, le sélectionneur national a salué les prestations de Reda Belahyane avec la formation italienne de la SS Lazio, mettant en avant sa régularité et la qualité de ses performances, qui justifient pleinement sa convocation.

La liste des joueurs convoqués pour le prochain rassemblement est également marquée par la première convocation d'Ayoub Oufkir, sociétaire de l'AZ Alkmaar, aux Pays-Bas. Cette intégration illustre la volonté de l'encadrement technique d'élargir le champ de prospection et d'offrir aux jeunes talents émergents l'opportunité de faire valoir leur potentiel au sein de la sélection nationale.

Cette démarche vise à bâtir un collectif compétitif, équilibré et durable, capable de répondre aux exigences du haut niveau, tout en assurant le renouvellement progressif de l'effectif et la continuité du projet sportif national, a conclu Ouahbi.