Quatre enfants sur cinq sont désormais scolarisés dans le préscolaire. Plus exactement 82,3 %, a annoncé mardi Kamal Hachoumi, ministre délégué chargé du préscolaire et de la lutte contre le décrochage scolaire, devant la commission de l'Enseignement, de la Culture et de la Communication de la Chambre des représentants. Le chiffre vaut pour l'année scolaire 2025-2026. Le gouvernement s'est fixé un objectif de 90 %, dans le cadre de la généralisation du préscolaire et de l'amélioration de sa qualité, en particulier dans les zones rurales et reculées.

Présentant le budget sectoriel de son département dans le cadre du projet de loi de finances 2027, le ministre a souligné que l'action gouvernementale ne se limite pas à l'élargissement de l'offre éducative. Elle porte aussi sur la qualité des apprentissages et sur le développement des compétences des éducatrices et des éducateurs. Les crédits d'investissement consacrés au préscolaire en témoignent : ils passent d'environ 1,9 milliard de dirhams à près de 3,3 milliards.

La rentrée en cours a été marquée par la création d'environ 685 nouvelles classes de préscolaire. Quelque 915 autres, jusque-là rattachées à l'Initiative nationale pour le développement humain, ont été transférées aux académies régionales d'éducation et de formation. L'offre publique s'étoffe ainsi de manière à accueillir 47 150 enfants supplémentaires.

Sur le plan de la qualité, Kamal Hachoumi a indiqué que son département travaille à la révision du cadre curriculaire et au renforcement des dispositifs de formation et d'accompagnement pédagogique. Des milliers d'éducatrices et d'éducateurs ont déjà bénéficié d'une formation continue. Une attention particulière est portée au développement des compétences langagières, communicatives et sociales des enfants, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail des cadres du secteur.

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Le ministre a insisté sur les défis propres à la généralisation du préscolaire, notamment dans les zones montagneuses et les douars éloignés, où la densité de population est faible et où il est plus difficile de mettre en place des classes conformes aux normes en vigueur. Pour lui, l'équité suppose des solutions qui tiennent compte des spécificités géographiques et sociales des familles, et ne peut se limiter à l'élargissement de l'offre dans les zones d'accès facile.

C'est dans cette logique que s'inscrit l'effort du gouvernement : porter le préscolaire jusqu'aux territoires les plus éloignés, avec des réponses adaptées à chaque contexte.

En matière de lutte contre le décrochage scolaire, le gouvernement s'oriente vers une approche préventive. Elle repose sur le repérage précoce des élèves menacés d'interrompre leur scolarité, le suivi des absences répétées et du fléchissement des apprentissages. Elle prévoit aussi un soutien pédagogique, psychologique et social, ainsi que le renforcement des services de transport, de restauration et d'hébergement, au bénéfice notamment des filles en milieu rural.

Kamal Hachoumi a également annoncé la programmation de 60 nouveaux centres au sein du dispositif des écoles de la deuxième chance. Ils seront aménagés dans des espaces disponibles au sein des établissements scolaires et reliés à un réseau de collèges. Leur vocation : permettre à des élèves sortis du système d'y revenir et leur proposer des parcours d'enseignement et de formation alternatifs.

L'offre d'enseignement de rattrapage et de deuxième chance cible environ 40 000 bénéficiaires, dont 35 000 dans le programme Deuxième chance nouvelle génération et 5 000 dans l'offre de base.

Le ministre a rappelé que le cycle secondaire collégial constitue l'une des étapes les plus sensibles du phénomène de décrochage. Il appelle donc un renforcement des dispositifs d'accompagnement et d'orientation, ainsi que le développement de passerelles entre l'enseignement scolaire et la formation professionnelle. La tranche d'âge des 15-18 ans est particulièrement concernée par ces mesures.

Pour Kamal Hachoumi, atteindre l'objectif de réduction du décrochage scolaire à l'horizon 2030 ne relève pas du seul secteur de l'Éducation nationale. Il requiert une coordination entre les différents départements gouvernementaux et les institutions concernées.

Le ministre a conclu en précisant le critère auquel doit répondre la réforme : son succès se mesurera à son effet réel sur le parcours scolaire des enfants et des jeunes, et non au seul nombre de classes et de centres créés.