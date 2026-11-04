Afrique: Mohamed Ouhabi dévoile les 26 Lions retenus pour la double confrontation face au Niger

Le sélectionneur national, Mohamed Ouahbi, a dévoilé, mercredi à Salé, la liste des 26 joueurs qui vont disputer les deux matchs face au Niger, comptant pour les 3è et 4è journées des éliminatoires pour la Coupe d'Afrique des Nations 2026.
Cette liste est marquée, en l'occurrence, par le retour de l'attaquant Youssef En-Nesyri.
Le match de la troisième journée est programmé pour le vendredi 13 novembre 2026 à 20h00 GMT au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca.
Le match de la quatrième journée aura lieu le mardi 17 novembre 2026 à 20h00 GMT au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat. Il sera dirigé par l'arbitre éthiopien Theodoros Mitko, assisté de ses compatriotes Vassika Piro Beholashit et Tigli Gizao Bilachi.
Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn
Le Maroc occupe la première place du groupe A des éliminatoires de la CAN-2027, après avoir remporté ses deux premiers matchs face au Gabon et au Lesotho sur le même score de 2-0.
Voici la liste des 26 joueurs retenus:
- Gardiens de but
Yassine Bounou
Munir El Kajoui
Ahmed Reda Tagnaouti
Alaa Bellaarouch
- Défenseurs
Noussair Mazraoui
Anass Salah-Eddine
Souffian El Karouani
Nayef Aguerd
Redouane Halhal
Issa Diop
Abdelhamid Aït Boudlal
Achraf Hakimi
Ali Maamar
- Milieux de terrain
Ayyoub Bouaddi
Neil El Aynaoui
Oussama Targhalline
Bilal El Khannouss
Reda Belahyane
Amine Sbai
Abdellah Ouazane
- Attaquants
Brahim Diaz
Yassine Gessime
Abdessamad Ezzalzouli
Ayoub Oufkir
Yassir Zabiri
Youssef En-Nesyri