Afrique: CPS de l'UA - Le Royaume pour une participation pleine et significative des jeunes à la prévention de la violence, aux processus de paix et à la gouvernance en Afrique

Le Maroc a appelé, devant le Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union Africaine (CPS de l'UA), à garantir une participation pleine et significative des jeunes à la prévention de la violence, aux processus de paix et à la gouvernance en Afrique.

Intervenant lors d'une séance publique sur la thématique « Jeunesse, Paix et Sécurité », la délégation marocaine a souligné la nécessité d'investir dans la formation des jeunes africains, le mentorat et le renforcement de leurs capacités, notamment en matière de médiation, de dialogue et de diplomatie préventive, et de favoriser leur inclusion dans les processus de paix formels conduits par l'Union africaine.

Elle a également appelé à associer systématiquement les membres du réseau « WiseYouth » aux efforts de diplomatie préventive, de médiation et de paix de l'UA.

L'élaboration de plans d'action nationaux sur la jeunesse, la paix et la sécurité est essentielle pour traduire les engagements des États en objectifs concrets, assortis d'échéanciers et de ressources, a souligné la délégation.

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Elle a relevé que la mise en oeuvre de cet agenda doit aussi s'appuyer sur des mécanismes de suivi intégrant les jeunes et soutenir l'innovation, l'entrepreneuriat et l'employabilité, notamment au moyen d'incubateurs régionaux et d'un Fonds continental pour l'innovation et l'investissement en faveur de la jeunesse.

Il importe aussi de donner aux jeunes un meilleur accès à la recherche et aux données pour anticiper les menaces liées, entre autres, au changement climatique, à l'insécurité alimentaire, aux migrations et aux technologies numériques, a-t-elle poursuivi.

La délégation a, par ailleurs, indiqué que le Maroc se félicite de la désignation de Vanessa Nakate en tant qu'Envoyée spéciale de l'Union africaine pour la jeunesse et salue le rôle des Jeunes ambassadeurs africains pour la paix, du réseau « WiseYouth » et de l'Union panafricaine de la jeunesse (UPJ).

Hébergée au Maroc et reconnue par le président de la Commission de l'UA, Mahmoud Ali Youssouf, comme l'organe continental de coordination des organisations de jeunesse et l'organisme de référence de l'Union africaine pour les questions relatives à la jeunesse, l'UPJ contribue à porter leurs préoccupations auprès des instances concernées et à promouvoir leur engagement en faveur de la paix, de la sécurité et du développement, a rappelé la délégation, notant que le Royaume apporte un appui technique et financier à cette organisation afin de renforcer son action.

La délégation a en outre souligné que, sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc contribue à la formation des jeunes africains en diplomatie, prévention et résolution des conflits, consolidation de la paix, ainsi que dans les efforts de lutte contre l'extrémisme, notamment à travers les programmes de formation professionnelle et académique de l'Agence marocaine de coopération internationale, en plus des initiatives nationales telles que le Nouveau Modèle de développement et l'Initiative nationale pour le développement humain.

La délégation a, d'autre part, affirmé que les jeunes africains font encore face à des défis importants, notamment l'accès limité à l'éducation, le chômage et leur participation insuffisante à la gouvernance et à la prise de décision, estimant que ces obstacles freinent leur contribution à la société et risquent d'éloigner une génération désireuse de participer à la paix et au développement du continent.

« En donnant aux jeunes les moyens de participer aux décisions et aux processus de paix, nous renforçons les fondements d'une Afrique stable, pacifique et prospère », a conclu la délégation.