Afrique: Budget des transports 2027 - Présidé par Abdelhak Amghar, la commission des infrastructures de base passe le secteur au crible

Mardi 3 novembre 2026, à la Chambre des représentants, la commission des infrastructures de base, de l'énergie, des mines, de l'environnement et du développement durable a examiné le projet de budget sectoriel du ministère du Transport et de la Logistique pour l'exercice 2027. La réunion s'est tenue sous la direction du président de la commission, Abdelhak Amghar.

Le sujet est moins technique qu'il n'en a l'air. Un budget de transport dit où l'État choisit d'investir, quelles régions il relie en premier, lesquelles attendent encore. Les députés ont donc abordé les priorités du secteur et les obstacles qui freinent le développement de ses infrastructures. Ils ont aussi parlé de la qualité du service rendu aux usagers, de la desserte et de la mobilité.

Derrière les chiffres, une exigence : que les routes, les rails et les chaînes logistiques répondent aux attentes des citoyens. Les rapporteurs de la commission ont insisté sur le lien entre ces choix budgétaires, le développement économique et social, et l'équité entre les territoires.

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Abdelhak Amghar a résumé l'esprit des débats dans une déclaration faite à l'issue de la réunion. « L'examen du budget sectoriel, a-t-il expliqué, offre l'occasion de passer en revue ces dossiers et de rapprocher les priorités du ministère des besoins réels de la population ».

Le président de la commission a aussi fixé un cap. « La commission, a-t-il assuré, continuera d'exercer son rôle de contrôle et de législation depuis sa place institutionnelle ». Il a notamment plaidé pour un dialogue responsable sur les politiques publiques, afin qu'elles répondent mieux aux besoins exprimés.

Cette réunion s'inscrit dans le cycle d'examen du budget de chaque secteur, dont celui du transport et de la logistique pour 2027. C'est là que les orientations sectorielles sont interrogées, que leurs priorités sont débattues. La commission en fait une priorité avant que le texte ne poursuive son chemin vers le vote.