Afrique de l'Ouest: La Côte d'Ivoire lève 44,212 milliards de FCFA sur le marché financier de l'UEMOA.

En vue d'assurer le financement de son budget, l'Etat de Côte d'Ivoire a levé le mardi 3 novembre 2026 sur le marché financier de l'UEMOA la somme de 44,212 milliards de FCFA à l'issue de son émission d'adjudication simultanée de bons assimilables du trésor de 364 jours et d'obligations assimilables du trésor (OAT) de 3, 5 et 7 ans.

L'émetteur avait mis en adjudication un montant de 80 milliards de FCFA. En retour, il a reçu des investisseurs des soumissions globales de 129,264 milliards de FCFA. Ce qui correspond à un taux de couverture du montant mis en adjudication de 161,58%.

Le montant des soumissions retenu est de 44,212 milliards de FCFA et celui rejeté à 85,052 milliards de FCFA. Ce qui donne un taux d'absorption de 34,20%.

Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 3,85% pour les bons, 6,26% pour les obligations de 3 ans, 7,05% pour celles de 5 ans et 7,17% pour celles de 7 ans.

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L'émetteur s'est engagé à rembourser les bons émis le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 2 novembre 2027. Il payera les intérêts d'avance en les précomptant sur la valeur nominale de ces bons.

De même, l'émetteur remboursera le capital des obligations le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 4 novembre 2029 pour celles de 3 ans, au 4 novembre 2031 pour celles de 5 ans et au 4 novembre 2033 pour celles de 7 ans.

Concernant le paiement des intérêts, il se fera annuellement au taux de 5,20% pour les obligations de 3 ans, 5,45% pour celles de 5ans et 5,70% pour celles de 7 ans et ce, dès la fin de la première année.