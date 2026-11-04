Congo-Kinshasa: « Jeux de Kinshasa » - Daniel Bumba lance officiellement la première édition

Le Gouverneur Daniel Bumba a procédé, ce lundi 2 novembre 2026, au lancement officiel de la première édition des Jeux de Kinshasa, qui se tiendront du 1er décembre 2026 au 1er janvier 2027 sur toute l'étendue de la capitale congolaise.

Organisés par le gouvernement provincial, à travers le ministère provincial de la Jeunesse, Sports et Loisirs, Culture et Arts, les Jeux de Kinshasa s'inscrivent dans une dynamique de modernisation, de transformation et de rayonnement de la capitale congolaise, impulsée par l'autorité urbaine. Ils ambitionnent de permettre à Kinshasa, miroir de la nation congolaise, de retrouver toute sa grandeur et de s'affirmer parmi les grandes métropoles africaines et internationales.

Dans son allocution, le Gouverneur Daniel Bumba a souligné qu'après le succès des Jeux de la Francophonie, Kinshasa entend franchir une nouvelle étape en se positionnant comme une destination africaine majeure, une capitale du sport, de la culture et de la jeunesse, mais aussi un pôle d'attraction touristique et économique. Cette ambition s'inscrit dans la vision du Président de la République, Félix Tshisekedi, qui oeuvre pour la modernisation du pays et son rayonnement sur la scène internationale.

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Pendant 32 jours, plusieurs activités seront organisées aux quatre coins de la ville afin de promouvoir les talents de la jeunesse, le patriotisme culturel et la créativité kinoise. À cet effet, l'autorité urbaine invite l'ensemble des Kinois, les acteurs publics et privés, les partenaires, ainsi que les artistes et les sportifs à s'approprier ces Jeux, qui constituent un puissant levier de cohésion sociale, d'inclusion, de mobilisation citoyenne et de fierté collective, tout en contribuant au dynamisme de l'économie locale et à la promotion des investissements.

Pour sa part, le ministre provincial de la Jeunesse, Sports et Loisirs, Culture et Arts, Bob Amisso, a réaffirmé la détermination de son ministère à mobiliser les 24 communes de Kinshasa autour de cet événement, afin de mettre en lumière les talents locaux.