Congo-Kinshasa: Lualaba - Louis Watum sur terrain pour une meilleure affectation des coopératives dans les nouvelles ZEA

Dans le cadre de la mise en oeuvre du processus de formalisation de l'exploitation minière artisanale, le Ministre des Mines, Louis Watum Kabamba, a présidé, lundi 2 novembre 2026, au Gouvernorat du Lualaba, une séance de travail avec la commission chargée de l'affectation des coopératives minières dans les 33 nouvelles Zones d'Exploitation Artisanale (ZEA), en présence de la Gouverneure de province, Fifi Masuka Saini.

Au cours de cette séance, la commission a présenté l'état d'avancement de ses travaux. À ce stade, quatre des 33 nouvelles ZEA disposent déjà de coopératives identifiées en vue de leur affectation. Cette sélection repose sur des critères scientifiques, géologiques et techniques, conformément aux exigences d'objectivité et de transparence, sans interférence extérieure.

À l'issue des échanges, le Ministre des Mines a annoncé que les premières coopératives identifiées pourront être installées. Les travaux se poursuivront pour déterminer les coopératives devant occuper les autres zones et procéder aux travaux de découverte nécessaires à leur mise en exploitation.

Avec l'intégration de ces 33 nouvelles zones, le nombre de Zones d'Exploitation Artisanale dans la province du Lualaba passe désormais à 114, une avancée dans les efforts d'organisation et de formalisation de l'exploitation minière artisanale.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le Ministre des Mines a, par ailleurs, exhorté les coopératives à maintenir le dialogue et l'esprit de collaboration avec les autorités compétentes afin de faciliter la mise en oeuvre de ce processus.

Cette démarche s'inscrit dans la vision du Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sous la coordination de la Première Ministre, Judith Suminwa Tuluka, visant à renforcer l'encadrement de l'exploitation minière artisanale et à promouvoir sa formalisation.