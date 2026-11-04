Afrique: Pratiques et formations doctorales - Lancement à Dakar, du projet « PhD Models » d'une durée de trois ans

Une équipe pluridisciplinaire de professeurs et de chercheurs se sont retrouvés, le mardi 3 novembre 2026, à Dakar pour le lancement du projet « PhD Models » sur les pratiques et procédures doctorales porté par le partenariat pour la recherche africaine en sciences sociales et en gouvernance (Pasgr). D'une durée de trois ans, il concerne 7 pays africains, dont le Sénégal.

Le partenariat pour la recherche africaine en sciences sociales et en gouvernance (Pasgr) avec le soutien de la Fondation Andrew Carnegie met en oeuvre le projet « PhD Models ». D'une durée de trois ans, il vise à examiner les pratiques et procédures doctorales en Éthiopie, au Ghana, au Kenya, au Nigeria, au Sénégal, en Afrique du Sud et en Ouganda. Il a été lancé hier à Dakar lors d'un atelier de deux jours (2-3 novembre 2026).

Dans sa présentation, Ndèye Marème Sougou, professeure titulaire de santé publique à l'Ucad et coordonnatrice du projet, a affirmé que « le Sénégal fait partie des pays qui produisent le plus, ce qui montre les capacités de notre pays en termes de recherche scientifique. Elle a souligné que c'est la formation doctorale qui a encore beaucoup de défis, parmi lesquels le financement des thèses, l'encadrement des doctorants, l'accès aux ressources qui leur permettent de produire de la recherche. Toutefois, elle estime que cette recherche doit être utile pour nos communautés, pour nos gouvernements, pour nos pays de manière générale ».

Pr Ndèye Marème Sougou souligne aussi que ce projet va essayer de faire une revue sur les principaux défis, mais également de mettre l'accent sur les aspects positifs du Sénégal de manière à ce qu'on puisse exporter ce qu'on a de plus du Sénégal vers d'autres pays africains.

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Il sera également question de prendre des autres pays africains ce qu'ils ont de plus et qui marche, pour que nous ayons, au finish, un projet de modèle doctoral unique en Afrique qui marche, qui fonctionne et qui nourrit les politiques publiques. Elle fait remarquer que souvent, la recherche est en déphasage avec les besoins réels de nos politiques et de nos communautés.

Pr Ndèye Marème Sougou a aussi plaidé pour un financement conséquent de la recherche. « La recherche nécessite des fonds, beaucoup de financement pour avoir des résultats de qualité. Et certains doctorants ont tendance à s'autofinancer, c'est-à-dire qu'ils vont chercher des financements eux-mêmes pour pouvoir faire leurs recherches. Alors que la recherche, elle est là pour tout le monde, elle est là surtout pour nos États, pour notre communauté.

On aimerait que le financement de la recherche soit endogène, qu'il vienne des pays parce que les résultats restent dans les pays et seront utilisés par les pays », déclare la professeure Ndèye Marème Sougou.