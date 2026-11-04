Afrique de l'Ouest: Le Bénin obtient 28 millions d'euros pour ses premiers projets solaires en mode IPP

Proparco et la Société financière internationale (IFC) mobilisent 28 millions d'euros pour développer quatre centrales solaires photovoltaïques au Bénin. Ce financement conjoint soutient AXIAN Energy Green et Sika Capital dans la mise en place d'une capacité cumulée de 62 MWc. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie du Bénin visant à réduire sa dépendance aux centrales thermiques en favorisant les investissements privés dans les énergies renouvelables.

Cette opération constitue une avancée majeure pour le marché énergétique béninois, puisqu'il s'agit du premier projet du pays porté par un producteur indépendant d'électricité (IPP). Le modèle IPP permet à des entités privées de produire de l'électricité et de l'injecter dans le réseau national. AXIAN Energy Green et Sika Capital -- une structure d'investissement détenue conjointement par la Caisse des Dépôts et Consignations du Bénin (CDC Bénin) et Egnon Consulting -- sont les maîtres d'oeuvre de ce projet. L'entreprise française Sagemcom a été chargée de l'ingénierie, de l'approvisionnement et de la construction des centrales, et assurera également leur maintenance durant les deux premières années d'exploitation.

L'enveloppe de 28 millions d'euros permettra l'installation de ces infrastructures sur quatre sites distincts au Bénin. Une fois achevées, ces quatre centrales solaires devraient représenter environ 10 % de la capacité électrique installée actuelle du pays. Elles permettront par ailleurs d'éviter l'émission d'environ 62 000 tonnes d'équivalent CO2 par an et d'améliorer l'accès à l'électricité pour près de 50 000 ménages. Le projet devrait également contribuer à la création ou au maintien d'environ 5 845 emplois indirects.

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Cette initiative est déterminante pour l'indépendance énergétique du Bénin, alors que plus de 80 % de sa capacité installée repose encore sur les combustibles fossiles, dans un contexte où la demande en électricité ne cesse de croître. Ces nouvelles installations solaires visent à diversifier les sources de production, à réduire la dépendance aux énergies fossiles et à renforcer l'autonomie énergétique du pays en fournissant une électricité renouvelable à un coût compétitif. Pour les investisseurs, ce projet démontre la viabilité des investissements privés dans les infrastructures renouvelables, relevant ainsi le défi de l'obtention de financements bancaires à long terme pour des projets pionniers.

Pour Proparco, filiale de l'Agence française de développement, cette opération constitue son premier financement dans le secteur de l'énergie au Bénin et renforce sa collaboration avec le groupe AXIAN. Cette intervention s'inscrit en complément des actions plus larges menées par l'Agence française de développement en faveur des réseaux de distribution et du développement des capacités solaires.

Le financement conjoint apporté par Proparco et l'IFC s'avère particulièrement crucial pour des projets qui peinent souvent à mobiliser des financements bancaires commerciaux à long terme -- un élément déterminant pour développer de nouvelles capacités de production dans un secteur aux besoins d'investissement considérables.

Points clés à retenir

Le secteur énergétique du Bénin connaît une transformation majeure, s'éloignant d'une forte dépendance aux combustibles fossiles, qui représentent actuellement plus de 80 % de sa capacité installée. Le nouvel investissement de 28 millions d'euros, apporté par Proparco et l'IFC pour quatre centrales solaires totalisant 62 MWc, constitue une étape marquante : il s'agit du premier projet énergétique du pays porté par un producteur indépendant d'électricité (IPP). Ce modèle est essentiel pour attirer des capitaux privés vers les infrastructures d'énergies renouvelables, un secteur traditionnellement dominé par les investissements publics.

Le financement conjoint par des institutions de développement telles que Proparco et l'IFC joue un rôle de catalyseur : il permet de réduire les risques liés à ces projets pionniers et d'en démontrer la viabilité auprès des banques commerciales, lesquelles hésitent souvent à accorder des financements à long terme pour ce type d'initiatives. Au-delà de la diversification du mix énergétique béninois et du renforcement de l'autonomie énergétique, ce projet devrait générer des retombées environnementales significatives -- en évitant l'émission de 62 000 tonnes de CO2 par an -- tout en améliorant l'accès à l'électricité pour 50 000 ménages et en créant des milliers d'emplois indirects.