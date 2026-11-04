Ile Maurice: Parti réconforter des proches endeuillés, il décède sur le chemin du retour

Une visite de compassion qui s'est terminée tragiquement. Edouard Quirin (photo), 44 ans, ne rentrera malheureusement jamais chez lui. Cet habitant de Corail, à Rodrigues, connu pour sa gentillesse et apprécié de son entourage, a perdu la vie dans un accident de la route survenu vers 20 heures lundi soir.

Le quadragénaire s'était rendu à Montagne-Cabris, à Corail, auprès des proches d'une personne décédée à Maurice, dont le corps doit être rapatrié dans les jours à venir. Edouard Quirin avait fait le déplacement afin de leur témoigner son soutien dans cette épreuve douloureuse. Après cette visite, il avait repris la route à bord de sa fourgonnette. Mais le trajet du retour lui aura été mortel.

Pour des raisons qui restent à déterminer, son véhicule s'est renversé sur le toit à Corail. À l'arrivée des secours, Edouard Quirin se trouvait toujours à l'intérieur de l'habitacle, inconscient et prisonnier du véhicule accidenté.

Alertés, des pompiers sont intervenus pour l'extraire de la fourgonnette. Une opération délicate qui a permis de dégager le quadragénaire avant son évacuation d'urgence vers le Christopher Prudence Health Centre, à Mont Lubin. Malheureusement, malgré l'intervention des secours, le médecin de service n'a pu que constater son décès.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La police de La Ferme a ouvert une enquête afin de faire la lumière sur les circonstances exactes de cet accident. Un assistant surintendant de police s'est également rendu sur les lieux pour superviser les premières constatations. Des policiers ont été mobilisés afin de réguler la circulation et de sécuriser le périmètre. Le corps d'Edouard Quirin devait être transféré à la morgue de l'hôpital Queen Elizabeth, où une autopsie était prévue afin de déterminer la cause exacte du décès.

Au-delà des circonstances de cet accident, c'est surtout la disparition brutale d'un homme apprécié qui suscite une profonde tristesse dans sa localité. Chauffeur d'autobus de profession, Edouard Quirin était une figure familière pour de nombreux habitants. Parti témoigner sa sympathie à des proches frappés par un décès, il laisse à son tour ceux qui l'ont connu face à la douleur d'une disparition soudaine.

L'enquête policière devra désormais établir les circonstances exactes de cette sortie de route fatale.