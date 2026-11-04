Ile Maurice: Une vague démocrate secoue les bastions républicains

Les élections de mi-mandat du mardi 3 novembre aux États-Unis sont marquées par une forte progression des démocrates, qui remportent plusieurs victoires dans des États traditionnellement républicains. Au Texas, James Talarico crée la surprise en décrochant un siège au Sénat, tandis que la Caroline du Nord et la Caroline du Sud basculent également dans le camp démocrate. Ces résultats constituent un sérieux revers pour le président Donald Trump, dont le parti risque de perdre une partie de son influence au Congrès.

Texas : James Talarico signe une victoire historique

C'est l'une des principales surprises de ces élections de mi-mandat. Au Texas, bastion républicain depuis plusieurs décennies, le démocrate James Talarico a remporté, mardi 3 novembre, l'élection au Sénat face au républicain Ken Paxton, procureur général de l'État et candidat soutenu par Donald Trump.

Cette victoire marque un tournant politique majeur. Il s'agit de la première fois depuis 1994 qu'un démocrate remporte un mandat à l'échelle de cet État du Sud. Membre de la Chambre des représentants du Texas et étudiant en théologie, James Talarico a principalement axé sa campagne sur la réduction du coût de la vie et les accusations de corruption visant son adversaire.

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À Austin, les sympathisants démocrates ont accueilli les résultats avec enthousiasme. Plusieurs milliers de personnes étaient réunies au Long Center pour suivre la soirée électorale. La victoire de James Talarico nourrit désormais les espoirs d'un changement politique durable dans cet État.

La démocrate Gina Hinojosa était également en position favorable dans la course au poste de gouverneure du Texas.

Caroline du Nord et Caroline du Sud : deux sièges républicains basculent

Les démocrates enregistrent également des succès importants dans les Carolines. En Caroline du Nord, l'ancien gouverneur Roy Cooper a remporté un siège au Sénat jusqu'alors détenu par les républicains, en battant Michael Whatley.

Cette victoire représente une étape importante dans la stratégie démocrate visant à conquérir au moins quatre sièges républicains pour reprendre le contrôle de la Chambre haute du Congrès.

En Caroline du Sud, autre bastion conservateur, la démocrate Annie Andrews s'est imposée face à Darline Graham, sénatrice républicaine sortante. Cette dernière avait succédé à son frère, Lindsey Graham, décédé en juillet après avoir occupé son siège pendant vingt-trois ans.

La victoire d'Annie Andrews illustre l'ampleur de la progression démocrate dans des territoires longtemps considérés comme difficilement accessibles au parti.

New Hampshire : les démocrates conservent un siège stratégique

Dans le New Hampshire, le démocrate Chris Pappas a remporté l'élection sénatoriale face au républicain John Sununu. Il succédera à Jeanne Shaheen, sénatrice démocrate élue à trois reprises, qui avait décidé de ne pas solliciter un nouveau mandat.

Ce résultat permet aux démocrates de conserver un siège essentiel dans leur bataille pour la majorité au Sénat.

Chris Pappas devient également le premier homme ouvertement homosexuel à faire son entrée au Sénat américain, une avancée historique en matière de représentation politique.

Géorgie et Floride : deux élections historiques

Les élections de mardi ont également marqué une première dans deux États du Sud, avec l'accession de deux Afro-Américains aux postes de gouverneur.

En Géorgie, la démocrate Keisha Lance Bottoms, ancienne maire d'Atlanta et ancienne conseillère du président Joe Biden, a remporté l'élection face au milliardaire républicain Rick Jackson. Elle succède à Brian Kemp, qui ne pouvait pas briguer un nouveau mandat.

Cette victoire permet aux démocrates de prendre les commandes de l'exécutif d'un État déterminant pour la présidentielle de 2028.

En Floride, le républicain Byron Donalds, soutenu par Donald Trump, a remporté l'élection face au démocrate David Jolly, ancien membre du Parti républicain. Il succède à Ron DeSantis, arrivé au terme de ses deux mandats.

Malgré la progression démocrate à l'échelle nationale, la Floride demeure ainsi sous contrôle républicain.

Ohio : Vivek Ramaswamy battu par Amy Acton

Autre revers notable pour le camp présidentiel : dans l'Ohio, le républicain Vivek Ramaswamy a perdu l'élection au poste de gouverneur face à la démocrate Amy Acton.

Il espérait succéder au républicain Mike DeWine dans cet État dont est originaire le vice-président américain J. D. Vance.

La campagne avait été marquée par de vives attaques personnelles contre Amy Acton, notamment à travers des publicités électorales controversées.

La défaite de Vivek Ramaswamy constitue également un revers politique pour J. D. Vance, considéré comme un candidat potentiel à la présidentielle de 2028.

Illinois : J. B. Pritzker réélu pour un troisième mandate

Dans l'Illinois, le gouverneur démocrate J. B. Pritzker a obtenu un troisième mandat en battant une nouvelle fois le républicain Darren Bailey, qu'il avait déjà affronté en 2022.

Homme d'affaires milliardaire et héritier de la fortune liée au groupe hôtelier Hyatt, J. B. Pritzker figure parmi les personnalités démocrates susceptibles de briguer la Maison Blanche en 2028.

Opposant déclaré de Donald Trump, il s'était notamment élevé contre le déploiement de la garde nationale à Chicago en septembre 2025.

Après sa réélection, il a estimé qu'un changement pourrait être en train de s'opérer dans la conscience politique américaine, tout en soulignant les défis qui attendent son camp.

New York et Washington : la gauche progressiste gagne du terrain

La progression démocrate profite également à l'aile progressiste du parti.

À New York, les Socialistes démocrates d'Amérique (DSA), formation à laquelle appartient le maire Zohran Mamdani, ont célébré les résultats lors d'une soirée électorale organisée à Astoria, dans le Queens.

Plusieurs candidats soutenus par ce mouvement devraient rejoindre la Chambre des représentants en janvier, notamment Claire Valdez, candidate dans un district du Queens.

À Washington, Janeese Lewis George, 38 ans, a été élue maire de la capitale fédérale. Elle succède à Muriel Bowser et rejoint le cercle des responsables municipaux affiliés aux DSA, aux côtés de Zohran Mamdani à New York et de Katie Wilson à Seattle.

Sa victoire intervient dans un contexte de tensions avec Donald Trump, qui avait vivement critiqué sa candidature après sa victoire à la primaire démocrate.

Hakeem Jeffries réélu, la présidence de la Chambre en ligne de mire

À New York, Hakeem Jeffries, chef de file des démocrates à la Chambre des représentants, a été réélu dans le 8e district de l'État.

Si les démocrates obtiennent la majorité à la Chambre basse, il pourrait devenir le premier Afro-Américain à occuper le poste de président de cette institution, communément appelé speaker.

Hakeem Jeffries a déjà présenté un programme pour les cent premiers jours d'une éventuelle majorité démocrate, mettant l'accent sur la réduction du coût de la vie et le renforcement du contrôle parlementaire de l'administration Trump.

Arkansas : les républicains résistent

Malgré les succès démocrates, certains bastions républicains restent solidement ancrés à droite.

Dans l'Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, ancienne porte-parole de Donald Trump à la Maison Blanche, a été réélue gouverneure.

Le sénateur républicain Tom Cotton a également obtenu un nouveau mandat. Ces résultats confirment la domination du Parti républicain dans cet État, autrefois associé à la carrière politique de l'ancien président démocrate Bill Clinton.

Donald Trump minimise la défaite et se dit prêt à collaborer

Face aux résultats favorables aux démocrates, Donald Trump a réagi sur son réseau Truth Social, en regrettant de ne pas avoir personnellement figuré sur les bulletins de vote.

Le président américain a affirmé que sa présence aurait permis aux républicains de remporter une victoire écrasante. Pendant la campagne, il avait déjà appelé ses sympathisants à voter comme si son propre nom figurait sur les bulletins.

Dans un entretien accordé au New York Times, mardi soir, Donald Trump a toutefois assuré qu'il accepterait les résultats des élections de mi-mandat.

Il s'est également déclaré disposé à travailler avec les démocrates et à rechercher des compromis.

De son côté, le sénateur démocrate Jon Ossoff, facilement réélu en Géorgie, a interprété les résultats comme un rejet de la politique présidentielle. Il a dénoncé la corruption et l'incompétence qu'il attribue à l'administration Trump, tout en saluant les victoires de son camp.

Ces élections de mi-mandat pourraient ainsi modifier profondément l'équilibre des pouvoirs à Washington. Alors que les démocrates progressent dans plusieurs États traditionnellement républicains, la composition définitive du Congrès déterminera leur capacité à limiter les initiatives de Donald Trump pendant les deux dernières années de son mandat.