Ile Maurice: Une piste pour renforcer l'approvisionnement en eau

Un canal longeant l'avenue Crétin, à Camp-Levieux, pourrait constituer une source complémentaire d'approvisionnement en eau pour les habitants de la National Housing Development Company et des quartiers avoisinants. À l'étude en collaboration avec la Central Water Authority (CWA), le projet pourrait permettre de mobiliser jusqu'à 2 000 m³ d'eau par heure.

Le ministre Deven Nagalingum, député de Stanley-Rose-Hill, s'est rendu sur place le samedi 31 octobre, accompagné d'une équipe de la CWA, afin d'évaluer le potentiel de cette ressource. Le dispositif envisagé prévoit l'installation d'une pompe et d'une unité mobile de filtration sous pression. Des prélèvements ont déjà été envoyés en laboratoire pour analyse. Avant toute distribution, l'eau devra notamment être filtrée et chlorée.

La mise en oeuvre du projet reste toutefois conditionnée aux résultats des analyses sanitaires et aux validations techniques. Le ministre a souhaité que le projet puisse se concrétiser rapidement.