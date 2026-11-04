Ile Maurice: Un marché sous pression

Entre pressions sur le budget automobile et accélération technologique, le marché mauricien se transforme. Disponible aujourd'hui, le nouveau numéro d'Automoto décrypte les enjeux de l'assurance et du financement, explore les ambitions d'Axess et de XPENG, et met à l'essai trois modèles électrifiés : les Geely EX2, GWM Ora 5 et MG HS Hybrid+.

Cette nouvelle édition d'Automoto explore les mutations du marché automobile mauricien. Assurance, financement, intelligence artificielle et électrification composent un sommaire qui associe décryptage économique, entretiens et essais, avec une même préoccupation : comprendre ce qui change pour les automobilistes.

Acheter une voiture, la financer et l'assurer : ces trois étapes pèsent davantage dans le budget des ménages. Entre la hausse du prix des véhicules, le renchérissement du financement et les pressions sur les primes d'assurance, les arbitrages deviennent plus complexes. Dans son nouveau numéro, Automoto consacre son dossier aux conséquences de cette évolution et des nouvelles dispositions législatives sur le secteur.

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Comment les acheteurs adaptentils leurs projets ? Quelles réponses les assureurs et les organismes de financement peuvent-ils apporter ? Le magazine examine un marché où la capacité de remboursement devient déterminante, tandis que l'occasion attire davantage de ménages. Au-delà du prix affiché en concession, c'est le coût global de possession qui s'impose désormais dans la réflexion.

La transformation du secteur se joue également au sein des entreprises. Dans un entretien, Vanida Yagambrun, Chief Finance Officer d'Axess, explique comment l'intelligence artificielle et les outils numériques modifient le fonctionnement du groupe. Récompensée aux ER Ignite Awards dans la catégorie AI & Digital Transformation, l'entreprise s'appuie sur un écosystème développé en interne pour automatiser ses processus, améliorer son pilotage et renforcer le suivi client. «Les bénéfices de l'intelligence artificielle pour Axess sont immédiats et mesurables», souligne-t-elle. Prochaine étape : anticiper les besoins en pièces de rechange afin de réduire l'immobilisation des véhicules, un enjeu concret pour les ateliers comme pour leurs clients.

Autre entretien à découvrir : celui de Stéphane Chasteau de Balyon, Managing Director d'Axess. Avec XPENG, le groupe entend renforcer sa présence dans la mobilité électrique. Il présente les ambitions d'une marque chinoise qui place le logiciel et l'intelligence artificielle au coeur de son positionnement. Son objectif : «installer durablement XPENG comme une référence».

Sur la route, Automoto prend le volant de trois modèles qui illustrent la diversité de l'offre électrifiée. La Geely EX2, proposée par Bamyris, privilégie les déplacements quotidiens. Son format compact, sa maniabilité et son habitacle connecté répondent aux attentes d'une clientèle attentive à l'espace et aux aspects pratiques. Le GWM Ora 5 joue une autre partition. Avec ses lignes arrondies et son allure rétro, ce SUV compact cherche à conjuguer personnalité, équipements généreux et motorisations électrifiées, en versions hybride et électrique.

Le MG HS Hybrid+ s'adresse, lui, aux familles. Grand coffre, polyvalence et dotation généreuse accompagnent une motorisation hybride qui permet de découvrir l'électrification sans dépendre d'une recharge sur borne.

Enfin, le magazine revient sur une nouveauté pratique : le paiement en ligne de certaines amendes routières. Lancé le 30 octobre, le service concerne d'abord les infractions sans points de pénalité, avant une extension annoncée à d'autres catégories.

À travers ces sujets, ce numéro donne des repères pour suivre un secteur en pleine évolution et mieux éclairer ses choix d'automobiliste.