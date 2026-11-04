Ile Maurice: «Essentielle» bouscule les codes

Des femmes qui inspirent, des voix qui s'affirment, des thématiques qui interpellent. Entre société, mode, beauté et plaisirs gourmands, le magazine de la Mauricienne fait le plein de rencontres, de découvertes et d'idées à picorer.

EN couverture du 239e numéro d'Essentielle, Charlotte Gilan. L'entrepreneure derrière Charlotte Skin, qui fait partie des sélectionnées au Women Entrepreneurs Awards 2026, nous livre son parcours marqué par l'épreuve, mais surtout par la capacité à rebondir et à se réinventer. Une rencontre autour de la résilience et de cette force intérieure qui se révèle parfois là où on l'attend le moins.

Côté visages de femmes, place aux regards singuliers avec notamment Chloé Mayotte, la curatrice du Caudan Arts Centre. Celle pour qui l'art est une manière d'habiter le monde interroge ce que celui-ci révèle de notre mémoire et de notre identité mauricienne. Alors qu'entre pop, Afro House et électro, la jeune Megggi Music a quitté son île natale pour vivre son rêve musical à Barcelone. Et elle fait tellement bien vibrer sa voix insulaire que ses morceaux ont été sélectionnés pour des productions comme Love Island USA et Love Is Blind UK.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Au travail, les habitudes sont bousculées : pourquoi le retour au bureau suscite-t-il autant de résistances ? Réponses avec la psychologue Amanda Petit. Alors qu'Ayméric Boulle nous emmène dans les coulisses de son Ti Chronik Lakaz, un ouvrage qui pose un regard tendre et nostalgique sur Maurice, ses souvenirs et ses petits riens qui façonnent l'appartenance à une île.

Ce mois-ci, deux dossiers donnent le ton. D'abord Movember, qui place la santé masculine sur le devant de la scène et rappelle l'importance de briser les tabous. Puis, Enseignes craquantes nous entraîne à la découverte de ces adresses et marques qui attirent l'oeil, piquent la curiosité et donnent furieusement envie de pousser la porte.

Besoin d'évasion et de détente ? East of Eden promet de faire parler avec son casting cinq-étoiles réuni par Zoe Kazan, tandis que Dan Brown, maître du thriller ésotérique, nous entraîne à travers Prague pour nous faire découvrir Le Secret des secrets. Et parce que les petits moments de gêne font aussi partie du quotidien, Essentielle s'amuse des mains moites et des mots pas si doux qu'on pourrait nous imposer.

Côté tendances, pour marquer la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes célébrée le 25 novembre, le magazine de la Mauricienne signe une série mode coup de poing - Wear Your Words - qui transforme le style en manifeste. Une séance décidément très engagée où chaque regard porte un message : celui des femmes qui refusent le silence, la peur et les violences.

Sur une note plus légère, le pantalon capri signe son retour et relance le débat : revival stylé ou fashion faux pas ? Le vert, lui, impose sa vague végétale alors que les accessoires vitaminés s'invitent dans les dressings pour réveiller les silhouettes.

La planète Beauté fait, elle, place à l'eyemaxxing, soit l'art de jouer avec les nuances et les contrastes pour intensifier le regard et faire pétiller les iris. Enfin, le plaisir se décline aussi côté bien-être avec l'Aqua-Sutra, qui invite à explorer de nouvelles sensations et à bousculer les habitudes. En cuisine, la noisette se dévoile du croquant au fondant pour une parenthèse délicieusement gourmande. Bonne lecture !