Ile Maurice: Sa fille de 13 mois décède, son compagnon arrêté

À Roche-Bois, une famille tente de comprendre comment une enfant de 13 mois a pu perdre la vie en quelques heures. Levana Azelie Blessing Casimir est décédée dimanche, à son domicile, à l'impasse Cocoterie.

D'après les premières informations recueillies, la fillette ne se sentait pas bien depuis plusieurs jours. Sa mère, Gabriella Deborah Casimir, 29 ans, explique que son enfant souffrait notamment d'une infection à la gorge et présentait des épisodes de vomissements. Elle affirme l'avoir conduite au dispensaire avant qu'elle ne soit prise en charge à l'hôpital. La petite aurait reçu du sérum et une injection.

La mère raconte que, malgré ces problèmes de santé, l'enfant semblait avoir retrouvé un comportement normal samedi. Elle aurait joué avec les autres enfants de la maison avant de s'endormir. Rien, selon elle, ne laissait alors présager le drame qui allait suivre.

Dimanche, les vomissements auraient repris. La fillette aurait de nouveau manifesté, par son comportement, des signes de douleurs au ventre. C'est dans ce contexte que Jean Yvan Adelaide, le compagnon de sa mère, 27 ans et maçon de profession, aurait procédé à un massage abdominal. Il aurait luimême déclaré aux enquêteurs avoir massé le ventre de l'enfant avant que celleci ne décède.

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Alertés dans la soirée, les services du SAMU se sont rendus au domicile familial vers 21 h 40. Après avoir examiné la fillette, le médecin a constaté son décès et référé le cas au Police Medical Officer. Le corps a été transporté à la morgue de l'hôpital Dr Jeetoo.

Le lundi 2 novembre, l'autopsie pratiquée par le Dr Sudesh Gungadin, médecin légiste, a attribué le décès à une «lacération de l'intestin». Les circonstances ayant conduit à cette blessure restent à établir. La police soupçonne un acte criminel et a ouvert une enquête.

Les éléments recueillis ont conduit les enquêteurs de la Criminal Investigation Division de Roche-Bois et de Baie-du-Tombeau à interpeller Jean Yvan Adelaide lundi. Selon la police, il a expliqué avoir effectué un massage abdominal sur la fillette. Il a été placé en détention sur ordre du Deputy Superintendent of Police Govinda Reddi. Il a comparu hier devant la justice sous une accusation provisoire d'homicide involontaire par imprudence.

La mère, de son côté, conteste que son compagnon ait fait du mal à l'enfant. Elle affirme qu'il n'a jamais frappé les enfants et qu'il vivait avec la famille depuis plusieurs mois. «Li pa finn fer mo zanfan nanye», insiste-t-elle.

L'enquête devra désormais déterminer ce qui s'est réellement passé au domicile familial et établir les circonstances exactes de la blessure mortelle.