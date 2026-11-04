Ile Maurice: Comprendre les dangers pour mieux se protéger

À l'école, chaque enfant doit pouvoir apprendre, jouer et grandir sans avoir peur. Pourtant, certains élèves subissent des moqueries, des insultes, des menaces ou même des coups. D'autres sont harcelés sur les réseaux sociaux. À Maurice, 353 cas de bullying ont été recensés dans les écoles primaires et secondaires entre janvier 2025 et le 7 mai 2026. À l'occasion de la Journée internationale contre la violence et le harcèlement en milieu scolaire, y compris le cyberharcèlement, célébrée demain, l'importance de la prévention et de la protection des enfants est une nouvelle fois mise en avant.

C'est quoi le harcèlement scolaire ?

Le harcèlement scolaire, aussi appelé bullying, se produit lorsqu'un élève subit régulièrement des paroles ou des gestes méchants de la part d'un ou de plusieurs autres élèves. Cela peut prendre plusieurs formes : se moquer d'un camarade, l'insulter, le menacer, le frapper, lui prendre ses affaires ou l'exclure volontairement d'un groupe.

Le cyberharcèlement se déroule, lui, sur Internet, notamment à travers les réseaux sociaux, les messages ou les groupes de discussion. Il peut s'agir de partager des photos humiliantes, de publier des commentaires blessants ou de répandre de fausses rumeurs.

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Entre janvier et juillet 2026, un total de 4 076 incidents liés à la cybersécurité et aux comportements en ligne ont été signalés à Maurice. Selon les données officielles, 40 cas d'exploitation et d'abus d'enfants en ligne ont été recensés, ainsi que 37 cas de cyberstalking, une forme de harcèlement sur Internet. Les statistiques révèlent également que 168 victimes avaient moins de 17 ans, mettant en lumière les dangers auxquels les enfants et les adolescents peuvent être confrontés sur Internet. Contrairement à une simple dispute, le harcèlement se répète et peut faire beaucoup de mal à celui qui le subit.

Quels sont les dangers pour les enfants ?

Les conséquences du harcèlement peuvent être graves. Un enfant victime peut perdre confiance en lui, devenir triste, avoir peur d'aller à l'école ou rencontrer des difficultés à se concentrer en classe. Certains élèves peuvent également souffrir de troubles du sommeil, de maux de ventre ou de maux de tête. Dans les situations les plus graves, le harcèlement peut provoquer une grande souffrance psychologique et pousser l'enfant à s'isoler. Le cyberharcèlement est particulièrement difficile à vivre, car les messages blessants peuvent continuer même après les heures de classe, jusque dans la maison de l'enfant.

Comment se protéger et aider les autres ?

Pour lutter contre le harcèlement, il est important de ne pas garder le silence. Un enfant victime doit pouvoir parler à un adulte de confiance, comme un parent, un enseignant ou un responsable de son école.

Sur Internet, il est conseillé de ne pas répondre aux messages méchants, de conserver les preuves, de bloquer les personnes qui harcèlent et de signaler les contenus blessants.

Les élèves qui assistent à une situation de harcèlement ont également un rôle important. Ils peuvent soutenir leur camarade, refuser de participer aux moqueries et prévenir un adulte. Il ne faut jamais partager une photo ou un message destiné à humilier quelqu'un.

Une journée pour dire non à la violence

Célébrée chaque premier jeudi de novembre à l'initiative de l'UNESCO, cette journée internationale rappelle que tous les enfants ont droit à une éducation dans un environnement sûr. En 2026, le thème met l'accent sur la sécurité et la santé de chaque élève, avec un objectif : transformer les promesses en actions concrètes. Parents, enseignants, élèves et autorités sont ainsi invités à travailler ensemble pour prévenir la violence, protéger la santé mentale et rendre Internet plus sûr.

Des actions dans les écoles

À Maurice, le ministre de l'Éducation, Mahend Gungapersad, a annoncé un renforcement des campagnes de prévention avec le ministère de la Santé. Des équipes médicales interviendront régulièrement dans les établissements scolaires pour sensibiliser les élèves et accompagner les enseignants ainsi que le personnel non enseignant.

Le ministre a également souligné les liens entre le bullying, la violence et les problèmes de santé mentale. Le département Health and Wellness du ministère, en collaboration avec les services de santé, jouera un rôle important dans ces actions de prévention.