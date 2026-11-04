Ile Maurice: Deux adolescents agressés et dépouillés de leurs téléphones portables

Une violente agression impliquant plusieurs adolescents a été signalée à la police, le mardi 3 novembre, à Gros-Cailloux. Deux mineurs, âgés de 16 ans, ont été agressés et dépouillés de leurs téléphones portables lors de deux incidents survenus à quelques minutes d'intervalle. Un troisième adolescent a également été blessé au cours de ces événements.

La première agression s'est produite vers 14 h 30, dans la cour d'une habitante de Gros-Cailloux. Son ancien petit ami, âgé de 17 ans, s'y serait présenté. À la suite d'une discussion, il lui aurait arraché son téléphone portable d'une valeur estimée à Rs 23 000, avant de lui tirer les cheveux et de lui asséner plusieurs coups et gifles. Le suspect aurait ensuite pris la fuite.

Une demi-heure plus tard, vers 15 heures, deux adolescents qui se trouvaient à proximité auraient été pris à partie par un groupe de quatre individus. Ces derniers seraient descendus d'une voiture avant de leur lancer des pierres et des morceaux de béton. L'un des adolescents aurait reçu un morceau de béton à l'arrière de la tête. Il aurait ensuite été roué de coups de poing et de pied par l'un des agresseurs, qui lui aurait également volé son portable, estimé à Rs 30 000. Son ami, lui aussi âgé de 16 ans, aurait été atteint à la tête par un bloc de béton et aurait perdu connaissance. À son réveil, il aurait aperçu les individus prenant la fuite en direction de leur véhicule.

Les trois adolescents ont rapporté les faits à la police. Deux d'entre eux ont déjà reçu des soins à l'hôpital Victoria, Candos, tandis que la jeune fille souhaite se soumettre à un examen médical. Les différentes plaintes ont été faites à la police dans la soirée du 3 novembre. Les lieux ont été examinés par un policier de la Criminal Investigation Division de Petite-Rivière. Une enquête a été ouverte afin d'identifier et de retrouver les agresseurs.

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