Ile Maurice: 1 048 g de cannabis et Rs 461 400 saisis au domicile d'un homme

4 Novembre 2026
L'Express (Port Louis)
Par Selvanee Vencatareddy-Nursingen

Une perquisition menée par les officiers de l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU), le mardi 3 novembre, au domicile d'un homme de 26 ans à Le Petit Morne, La-Gaulette, a abouti à la saisie de 1 048 g de cannabis présumé et de Rs 461 400, soupçonnées de provenir du trafic de drogue.

Le suspect, Daniel François Laridain, a été arrêté lors de cette opération menée vers 12 h 15 à son domicile à Le Petit Morne. L'opération a été menée par la surintendante Vedpathak et l'équipe C de l'ADSU.

La drogue présumée se trouvait dans deux sachets en plastique transparents à fermeture refermable, munis d'une bande rouge et contenant une quantité importante de feuilles suspectées d'être du cannabis. Dans le second sachet se trouvaient neuf petits sachets thermoscellés ainsi qu'un autre sachet en plastique transparent, contenant également de la matière végétale suspectée d'être du cannabis.

Une somme de Rs 461 400, considérée comme des revenus présumés du trafic de drogue, a également été saisie. Les enquêteurs ont aussi mis la main sur une balance électronique à piles et portant des traces suspectées d'être du cannabis.

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À la suite de cette découverte, une enquête pour possession de cannabis en vue de la vente, avec une présomption de trafic, a été ouverte. Le suspect fait également l'objet d'une enquête pour blanchiment d'argent, dans le cadre d'une procédure distincte liée à cette affaire.

Daniel François Laridain a été envoyé au centre de détention de Vacoas et a comparu, hier, mercredi, sous une accusation provisoire de trafic de drogue.

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