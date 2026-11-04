Ile Maurice: La CWA rappelle que les bénéficiaires ne doivent rien débourser de plus

Le programme d'aide financière à l'achat de réservoirs d'eau et d'équipements de pompage se poursuit. Au 30 octobre, 5 809 coupons d'une valeur de Rs 15 000 avaient déjà été délivrés aux consommateurs pour l'acquisition de deux réservoirs d'eau, d'une pompe et des accessoires nécessaires à leur installation.

Selon les derniers chiffres communiqués par la Central Water Authority (CWA), 39 671 demandes ont été enregistrées depuis le lancement du programme. Parmi elles, 23 468 ont déjà été examinées et 10 129 ont reçu l'approbation de la CWA.

Par ailleurs, certains bénéficiaires affirment avoir dû débourser entre Rs 2 000 et Rs 6 000 supplémentaires pour compléter l'installation des équipe- ments. Une situation que le directeur général de la CWA, Shiam Thannoo, tient à clarifier. Selon lui, les consommateurs ne doivent en aucun cas payer un montant supérieur à celui prévu dans le cadre du dispositif. «Pa bizin pey nanye over and above koupon Rs 15 000», insiste-t-il.

Il invite les bénéficiaires qui auraient été contraints de payer des frais supplémentaires à signaler leur situation auprès de la Development Bank of Mauritius, afin que les cas concernés puissent être examinés.

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Concernant la configuration des installations, Shiam Thannoo explique que le dispositif prévoit deux réservoirs pour répondre notamment aux problèmes de pression rencontrés dans certaines habitations. Dans les maisons à étages, la pression du réseau ne suffit pas toujours à assurer l'approvisionnement en eau des niveaux supérieurs. Le réservoir installé au rez-de-chaussée permet alors de stocker l'eau, tandis qu'une pompe assure son acheminement vers le réservoir situé à l'étage.

Le directeur général précise que ce type de subvention ne constitue pas une nouveauté et s'inscrit dans un dispositif existant depuis plusieurs années. À Rodrigues, un mécanisme d'aide spécifique est également prévu pour les équipements de stockage d'eau. Il souligne toutefois que l'île est aussi concernée par les initiatives annoncées.

Face à la baisse persistante des réserves d'eau, Shiam Thannoo renouvelle enfin son appel à la responsabilité des consommateurs. Il les invite à adopter une utilisation rationnelle de cette ressource, à éviter le gaspillage et à privilégier les gestes d'économie au quotidien. «Nous ne pouvons pas faire tomber la pluie, mais nous pouvons économiser l'eau», rappelle-t-il.