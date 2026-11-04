Ile Maurice: Un chalet ravagé par un incendie

4 Novembre 2026
L'Express (Port Louis)

Un chalet situé à Allée Coco, Deux-Bras, a été entièrement détruit par un incendie dans l'après-midi du lundi 2 novembre. Les dégâts sont estimés à Rs 1,95 million.

La déclaration a été faite à la police de Rose-Belle, le mardi 3 novembre, par un homme de 52 ans, qui loue ce chalet depuis quatre ans auprès de son propriétaire, un habitant de Rivière-Noire.

Le locataire s'est rendu sur place après 14 heures, le lundi 2 novembre et a constaté que le chalet avait été complètement ravagé par les flammes. L'incendie avait déjà été maîtrisé à son arrivée.

En visionnant les images des caméras de surveillance installées sur le bâtiment, il aurait aperçu deux hommes qu'il dit connaître, pénétrant dans le chalet. L'un d'eux tenait une bonbonne à la main. Le locataire soupçonne les deux individus d'avoir volontairement mis le feu au cabanon.

Une enquête pour incendie criminel a été ouverte par la police afin de faire la lumière sur les circonstances de cet incident et d'établir les responsabilités. Les éléments du Scene of Crime Office (SOCO), ainsi que des photographes de la police et les services concernés, ont été informés.

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