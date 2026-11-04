Ile Maurice: Festival Seggae Zwe - C'est ce samedi

Le seggae sera à l'honneur ce samedi 7 novembre au stade Anjalay, avec le Festival Seggae Zwe. Plus de six heures de musique live réuniront 17 artistes locaux, des pionniers du genre à la nouvelle génération, autour de cet héritage musical mauricien.

Pour en parler ce soir dans Nou Lar Nou Lamizik, nous recevons Bruno Raya, organisateur du festival, Danilo de Roots Blakarol et Tian Corentin.

Un rendez-vous placé sous le signe du seggae, de la transmission et du partage. Les portes ouvriront à 17 heures. Les billets sont disponibles sur le réseau Otayo et NouBiye.com, ainsi qu'à la porte le jour du concert.