Ile Maurice: Poursuivi par un groupe de motocyclistes, un automobiliste passé à tabac

Une violente agression s'est produite dans la soirée du 15 octobre aux abords du Champ-de-Mars à Port-Louis. Un automobiliste de 24 ans a été roué de coups par un groupe d'individus circulant à motocyclette. Grièvement blessé, il a subi des fractures aux deux jambes et a été admis à l'hôpital Dr A.G. Jeetoo.

Dans sa déposition à la police, le mardi 3 novembre, la victime a expliqué qu'elle circulait au volant de sa voiture sur la route de Pamplemousses, en direction de l'hôpital Dr A.G. Jeetoo, où elle devait recevoir des soins. Arrivé au carrefour de Vallée-des-Prêtres, vers 22 h 15, un groupe de motocyclistes aurait intercepté son véhicule. Les individus auraient proféré des injures à son encontre avant de lui demander de descendre de voiture.

Pris de peur, l'automobiliste aurait poursuivi sa route en direction de Plaine-Verte, puis de la rue Desforges et de Pope Hennessy Street. Les motocyclistes auraient continué à le suivre jusqu'à l'hippodrome du Champ-de-Mars.

Alors qu'il tentait de les semer, sa voiture aurait heurté une barrière métallique installée autour de l'hippodrome. Toujours poursuivi, il aurait fini par immobiliser son véhicule, avant d'en descendre et de franchir un mur en béton pour rejoindre la route à l'extérieur du Champ-de-Mars.

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C'est à cet endroit qu'il aurait été pris à partie par plusieurs individus. L'un d'eux lui aurait fait un croche-pied, le faisant chuter sur la chaussée. Plusieurs personnes se seraient alors acharnées sur lui, lui assénant des coups sur différentes parties du corps.

La victime, qui affirme pouvoir identifier ses agresseurs, a été secourue par la police et transportée à l'hôpital Dr A.G. Jeetoo, où elle a été admise en salle. Elle a notamment subi des fractures aux deux jambes. Elle a par la suite appris que son véhicule avait été endommagé et que plusieurs objets s'y trouvant avaient été emportés.

Une enquête pour agression avec circonstances aggravantes a été ouverte par la police afin d'identifier les auteurs de cette violente attaque. La victime est restée hospitalisée jusqu'au 21 octobre, date à laquelle elle a obtenu son autorisation de sortie.