Ile Maurice: Van Niekerk blanchi, la HRID essuie un nouveau camouflet

Les commissaires de course de la Horse Racing Integrity Division (HRID) ont essuyé un nouveau revers en appel, ce mercredi après-midi. La suspension de huit semaines et l'amende de Rs 50 000 infligées à Grant Van Niekerk pour sa monte sur Bounceback, lors de la 11e journée de courses, ont, en effet, été annulées.

Après l'affaire Alpine Challenge, dans laquelle Tejash Juglall avait écopé d'une suspension de 12 semaines lors de la 4e journée de courses, sanction qui avait par la suite été annulée en appel, voilà qu'une autre sanction majeure infligée par les commissaires de course cette saison est également invalidée en appel.

Déjà sévèrement critiqués dans le dossier Alpine Challenge, les commissaires de la HRID se sont une nouvelle fois fait taper sur les doigts. Dans ce jugement, le comité d'appel a estimé que la culpabilité du jockey n'avait pas été démontrée sur les deux volets de la charge retenue contre lui.

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La décision d'annuler la sanction a été prise à la majorité de deux voix contre une. Le comité d'appel était composé de son président, Ravi Bhookhun, et de ses deux assesseurs, le Dr Abdullah Atchia et Gilles Étienne. La Gambling Regulatory Authority (GRA) était représentée par Me Yahia Nazroo et le Chief Stipe, Stéphane de Chalain, tandis que le jockey Van Niekerk était défendu par Me Mikash Hassamal.

Pour rappel, les commissaires avaient reproché au jockey de l'écurie Awotar de ne pas avoir monté Bounceback à leur satisfaction à deux moments de la course, soit peu après le départ et à partir des 700 mètres.

Ils avaient estimé que le cavalier sud-africain ne s'était pas suffisamment rapproché des chevaux de tête alors qu'il en avait eu l'occasion peu après le départ. Ils lui avaient également reproché de ne pas avoir monté Bounceback avec sa vigueur habituelle à partir des 700 mètres. Le coursier de l'écurie Awotar avait terminé à la troisième place, à plus de quatre longueurs du vainqueur, Brave Bomber. Van Niekerk avait plaidé non coupable lors de l'enquête initiale.

Si les moyens préliminaires d'appel (preliminary grounds of appeal) ont été rejetés par le président du comité d'appel, Ravi Bhookhun, et ses deux assesseurs, l'examen des deux volets de la charge a conduit à une conclusion différente.

Concernant le premier volet, portant notamment sur la phase initiale de la course durant laquelle Van Niekerk avait été reconnu coupable de ne pas s'être suffisamment rapproché des chevaux devant lui, les assesseurs Gilles Étienne et Abdullah Atchia ont conclu que Bounceback n'avait pas pris un bon départ et avait été gêné par Lets Play Poker. Ces circonstances avaient empêché le jockey de se positionner plus près de la tête de la course.

Van Niekerk avait ensuite stabilisé l'allure de son cheval, conformément aux recommandations de son entraîneur et comme l'aurait fait tout jockey compétent, a souligné le comité d'appel.

Quant au deuxième volet de la charge, portant notamment sur la décision du jockey de ne pas réduire l'écart avec les chevaux de tête aux 700 mètres en montant avec sa vigueur et sa détermination habituelles, les commissaires de la HRID avaient présenté les temps intermédiaires (sectional times) de la course comme éléments de preuve.

Toutefois, selon le comité d'appel, ces temps intermédiaires ne démontraient pas que le rythme de la course avait ralenti entre les 1 000 et les 600 mètres.

Il convient de rappeler que Brave Bomber avait couvert les 1 600 mètres en 1 min 37,08 s, sur une piste avec des false rails à 3,50 mètres.